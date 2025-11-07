聽新聞
影／基隆興隆街明封閉…岩壁崩坍漏夜清除土石 空拍發現仍有崩落危險
基隆市暖暖區興隆街邊坡今天下午疑因連續大雨，山坡岩壁大面積崩坍，掉落約80噸巨石，造成道路中斷。市府工務處連夜搶修清除土石。因空拍機發現上方仍有潛在落石風險，明天仍封路，避免發生危險，將由土木技師等到現場勘查。
市府工務處表示，興隆街落石數量約80噸，路面土石連夜清除，已經清好，但經消防局空拍機出勤發現，道路上方50公尺及80公尺高的坡面上仍有潛在落石風險，土石不穩定。
工務處長簡翊哲說，為免現況仍有崩落危險，明天將暫時進行交通封閉管制，明天（8）日由工務處邀集市府水保技術服務團、復建工程技師及專業搶災廠商進行現場判定後，再行下一波工程作業。
此段期間，仍請往來民眾改道源遠路主線替代道路行駛，造成不便請多見諒。
