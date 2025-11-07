聽新聞
台東市新豐里橋有造型沒光彩 議員要求縣府導入燈光美學
台東市新豐里橋因夜晚燈光單調，成為市區一處「有造型、沒光彩」的公共建設。縣議員簡維國日前在議會中指出，台東多座橋梁白天造型亮眼、夜間卻一片漆黑，實屬可惜。他建議縣府應導入燈光美學，讓橋梁在夜裡也能成為城市亮點與觀光賣點。
簡維國表示，新豐里橋若能重新設計燈光或漆面，不僅擺脫陰暗印象，也可為市區增添夜景風采。他提到，像知本勇男橋、日光橋等都有相當獨特的造型，若加上燈光設計，效果將不輸給其他縣市的河畔夜景。
他舉例，去年「知本光祭」活動中，勇男橋搭配燈光投影的聲光效果相當吸睛，吸引許多遊客拍照打卡。活動結束後，他曾與文化處討論是否可將投影燈光留下，延續觀光效益，但因經費與維護考量，設備仍被撤除，橋梁回歸黯淡，令人惋惜。
縣長饒慶鈴回應指出，勇男橋目前由卑南鄉公所管理，縣府會與公所研議是否改善燈光設計；至於新豐里橋部分，將評估重新上漆或調整燈光，讓外觀更具活力。
縣府建設處長蔡勝雄也說，中央目前不補助地方橋梁燈光景觀經費，若要增設照明，維護與用電成本都是地方財政的負擔。縣府計畫先從日光橋重新上色，再視情況逐步改善夜間照明。
簡維國建議，橋梁照明不需華麗聲光投影，只要透過柔和光源與適當角度，就能營造出城市夜色的美感，也可設定定時開關，在兼顧美觀與節能間取得平衡。
