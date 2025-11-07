快訊

影／基隆「秘密基地」開展 謝國樑、童子瑋難得同比愛心推薦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「秘密基地」藝術展今起到12月14日在見書店、親民大樓等地展出。圖／見書店提供
基隆「秘密基地」藝術展今起到12月14日在見書店、親民大樓、山海精共創事務所等登場，有20組創生作品進駐舊城空間，以藝術介入地方，讓創作融入城市肌理。市長謝國樑、議長童子瑋一起出席，還共同比「愛心」推薦重溫充滿書香的老記憶。

總策畫楊雅萍說，年初參加親民大樓管理委員會時，發現住戶面臨許多因空間而生的生活問題，他們從解決問題的角度出發，當清理灰塵、擦去牆面陳跡、搬動被遺忘的桌椅時，也整理過往生活的軌跡。見書店以青年策展行動為起點，結合藝術家、居民與地方團隊，從「清潔行動」出發，走入老舊大樓的公共空間展出創生作品。

謝國樑說，他上任的第一年就希望推動夜間書店，與活動結合，讓基隆人晚間有地方看書，他開玩笑說，一到了晚上喝酒的人變多，看書的人相對比較少，大約是100比1，他希望可以把看書的比例提高，提高到100比10。

謝國樑表示，他自己也很喜歡看書，這次活動非常有意義，將持續打造書香文化，透過不同活動主題，讓愛看書的人更多。

童子瑋說，以前的基隆很「臭屁」，有很久很長的歷史文化，為什麼大家要來基隆廟口夜市？因為東西比較好吃，比如乾麵，街區有很多老建築、傳統美食，加入新的創生元素後，讓更多的人看見基隆的歷史文化與美食。

童子瑋表示，基隆有很多老房子留有老記憶，400年的文化發展歷史具有深度，如親民、至善等大樓，是在地小孩很重要的玩樂基地，也是小時候的重要人生記憶。

活動集結30攤獨立書店與出版社、30 組文創品牌與NGO攤位，共舉辦30場以上活動，內容涵蓋作家開講、藝文講座、繪本沙龍、工作坊、動態表演，以及防空洞特展「向城市的日常風景致敬」。

秘密基地詳情：https://reurl.cc/mk6K2V

官方粉絲專頁｜見書店

基隆「秘密基地」藝術展今起到12月14日在見書店、親民大樓等地展出。圖／見書店提供
基隆「秘密基地」開展，市長謝國樑（右二）、議長童子瑋（左二）難得同比愛心推薦
基隆「秘密基地」藝術展今起到12月14日在見書店、親民大樓等地展出。圖／見書店提供
基隆 親民 謝國樑

