旅遊網紅實測台東公路「測速與速限壓力爆表」 議員促要檢

台東縣測速照相多，公路速限低，不僅引民怨，議員也高度關注，認為國內旅遊大幅減少，尤其東部地區，有很大因素就是測速及速限問題，建議縣府主管機關及交通隊通盤檢討改善。縣察局長蔡燕明回應，速限確實會有限制，但測速多不是事實。

蔡燕明表示，台東縣境內包括闖紅燈等測速照相桿共計21支，只比嘉義縣多，算是全國最少的縣市，被外界說設置過多，不是事實，也不公平；至於有旅遊網紅提到的省道公路速限問題，畫設規定權責單位是公路局，警局及縣府沒有權利設置。

近期有旅遊網紅環島體驗台灣交通問題，發現東部地區的測速照相過於密集頻繁，且道路速限設置也不合理，引起廣泛民眾討論。議員王文怡今天在定期會總質詢中，也播放這部影片，和警察局提出討論。她認為國內旅遊減少和測速及速限問題有一定關連性。

王文怡指出，若一個鄉鎮或一個縣市測速照相密集、科技執法多，就算是觀光景點豐富，也會降低前往旅遊的意願，測速多及速限設計不良，也徒增開超壓力，因為大家只專注儀表板有沒有超速，而不是前方瞬息萬變的路況，再來就是會增加出遊成本，罰單增加。

她建議未來即將成立的交通養護工程處，應該要和警局合作，針對縣境道路交通做全面檢討調整，有測速照相路段，且已明顯改善，該適時移除的就要移除，而不是永久都設置在那邊，最後愈放愈多，必須滾動式調整，才符合民眾及政策期待。

議員簡維國也曾於單位工作檢討表示，不能否認交通安全絕對比觀光重要，但是減少交通事故是不是就一定要裝測速照相桿？還是有其他解方？這都是可以有討論的空間，畢竟近來無論是在地民眾，還是外地遊客，都對於台東境內的測速照相過於密集，感到非常反感，他也常接獲抱怨，建議警方應顧慮好感度。