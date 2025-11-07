花蓮垃圾車、垃圾場頻失火 亂丟鋰電池惹禍

花蓮縣近期接連發生垃圾車及垃圾場火警今年已發生11起，不僅造成社會資源浪費，也對消防、環保及清潔人員與周邊民眾安全及健康構成嚴重威脅。消防局表示，民眾應將鋰電池產品送交資源回收站，遺留火種應確實熄滅，避免發生意外。

吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區9月15日疑似自燃，消防員忍著高溫滅火；沒想到同月20日換花蓮市垃圾掩埋場疑因沼氣外洩起火，好在市公所及消防隊緊急處理後，火勢很快獲得控制。另10月16日，花蓮市垃圾掩埋場再次火災，類似事故層出不窮。

消防局指出，垃圾場火災肇因很多，包括高溫自燃、垃圾分解時可燃性氣體蓄積、民眾不當丟棄含鋰電池產品如行動電源爆炸，以及未澆熄的火種，包括菸蒂、蚊香、線香、木炭等，尤其鋰電池物品及未熄滅火種，一旦進入垃圾車壓縮艙內，因擠壓、碰撞或餘熱導致起火，非常容易引發火災事故。

消防局火調科表示，行動電源屬應回收的電子電器類產品，勿丟入垃圾車或一般垃圾中，應送交至花蓮縣各鄉鎮清潔隊資源回收站，或交由原購買店家或大型3C賣場回收箱。

另外火種丟棄前應以大量清水澆熄，確認無餘熱才可丟棄；或是可放置耐熱容器中，確認完全冷卻後再丟入垃圾袋，並避免與可燃物混合，降低引燃風險。