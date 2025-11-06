「碼頭星光、西岸共生」社會安全網成果展 謝國樑期勉打造更溫暖社區

基隆市擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫，「碼頭星光、西岸共生」成果展今天熱鬧登場。市長謝國樑出席時說，感謝參與旗艦型計畫的社區夥伴，讓人看見社區的凝聚力與生命力，展現基隆推動社區福利在地化的成果。

「碼頭星光、西岸共生」成果展由中山區德和社區發展協會主辦，聯合通化社區、新建社區、中興社區和大白社區發展協會，在通化里民活動中心展現落實社區福利成果。

謝國樑致詞時說，這場成果展凝聚社工、志工與居民的努力，展現社區夥伴長期的付出與成果。未來市府將持續與各里社區保持緊密合作，讓照顧的力量真正走進每個角落，讓城市更有人情味、讓生活更有溫度。

謝國樑也感謝參與擴大社會安全網旗艦型計畫的社區夥伴，透過大家長期的努力，讓人看見社區的凝聚力與生命力，也展現基隆推動社區福利在地化的具體成果。市府將持續推動各項里鄰建設與社區再造計畫，攜手讓社區生活更溫暖、環境更宜居。

謝國樑表示，市府非常重視社區的居住品質跟民眾渴望社區改變的需求，因此會邀請里長提預算需求，全市100多里提出近2億的預算。市府與里長、社區理事長攜手合作，才能共同營造更具幸福感的生活環境。