聽新聞
0:00 / 0:00
「碼頭星光、西岸共生」社會安全網成果展 謝國樑期勉打造更溫暖社區
基隆市擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫，「碼頭星光、西岸共生」成果展今天熱鬧登場。市長謝國樑出席時說，感謝參與旗艦型計畫的社區夥伴，讓人看見社區的凝聚力與生命力，展現基隆推動社區福利在地化的成果。
「碼頭星光、西岸共生」成果展由中山區德和社區發展協會主辦，聯合通化社區、新建社區、中興社區和大白社區發展協會，在通化里民活動中心展現落實社區福利成果。
謝國樑致詞時說，這場成果展凝聚社工、志工與居民的努力，展現社區夥伴長期的付出與成果。未來市府將持續與各里社區保持緊密合作，讓照顧的力量真正走進每個角落，讓城市更有人情味、讓生活更有溫度。
謝國樑也感謝參與擴大社會安全網旗艦型計畫的社區夥伴，透過大家長期的努力，讓人看見社區的凝聚力與生命力，也展現基隆推動社區福利在地化的具體成果。市府將持續推動各項里鄰建設與社區再造計畫，攜手讓社區生活更溫暖、環境更宜居。
謝國樑表示，市府非常重視社區的居住品質跟民眾渴望社區改變的需求，因此會邀請里長提預算需求，全市100多里提出近2億的預算。市府與里長、社區理事長攜手合作，才能共同營造更具幸福感的生活環境。
謝國樑細數各里建設，比如通化里民活動中心將以300多萬元整建。針對太白們最近也準備推動星光籃球場，讓更多的好朋友可以運動，中興里、新建里也都有建設項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言