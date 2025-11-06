張惠妹返鄉跨年 台東縣府嚴查旅宿哄抬房價

快訊

中央社／ 台東縣6日電

2026台東跨年晚會「東！帶我走」，今年邀請張惠妹與A-Lin返鄉演出。為防止旅宿業者哄抬房價，台東縣政府今天啟動全面稽查惡意哄抬價格、任意取消訂房等不法行為。

台東縣政府昨天宣布歌手張惠妹和多名台東歌手返鄉跨年，觀光效應逐漸擴散，但傳出有業者哄抬價錢，台東縣政府今天啟動聯合稽查。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，旅宿業者房價須依「旅館業管理規則」及「民宿管理辦法」報請主管機關備查，不得超收，並應保留已收訂金或確認訂房之房間。違者將依「發展觀光條例」裁罰新台幣1萬至5萬元，並公布名單。

交觀處表示，旅宿業不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約」的不合理條款，如限制解約或任意取消訂房，否則將依「消費者保護法」第56-1條處3萬至30萬元罰鍰。針對哄抬房價、任意取消或未依規退費等情形，主管機關將依法嚴查，並公布違規業者名單。

交觀處長卜敏正呼籲旅宿業者，應秉持誠信經營與契約精神，妥善履行訂房契約，以維護消費者權益與業界良好商譽，共同營造公正、友善的旅遊環境。

