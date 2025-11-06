快訊

「副發言人們」坐領高薪？基市：工作含蒐集輿情

中央社／ 基隆6日電
基隆市政府發言人呂謦煒。聯合報系資料照
基隆市政府副發言人原有5名，目前有4名，議員質疑市府副發言人們坐領高薪，「洗」職務後就要參選。發言人呂謦煒說，副發言人工作包含蒐集輿情等，應該不到「過水」程度。

基隆市府以民政處長呂謦煒為主要發言人，余治明也是發言人團隊成員，擔任發言人，以輔助為主。副發言人林祐德昨天辭職，宣布投入參選基隆市議員後，目前副發言人包含張家馨、曾冠誠、林廷翰，及日前加入的吳禹辰。

民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪及張顥瀚，上午在議會質詢關切市府發言人體系，張顥瀚說，呂謦煒擔任民政處長要日理萬機，卻未見副發言人出面為市政問題辯駁，讓呂謦煒承擔重擔，副發言人們到底做了什麼事，懷疑副發言人坐領高薪，洗職務名稱後，就要到地方參選。

呂謦煒在議會中午休息時，接受媒體電訪表示，市府會依照事件的輕重緩急，決定由各局處自行回應，或透過發言體系回應議題。至於發言體系人數，應該不是最重要的考量，重要在於能發揮發言體系的功能。

呂謦煒表示，副發言人的工作內容也包含蒐集、回報媒體輿情，並不一定要對外發言，才叫做發言人或副發言人，至於是不是「過水」，他覺得應該不到那樣的程度，而副發言人是否規劃參選，則不清楚。

發言人 基隆 議員

