快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

龍過脈村落長輩坐板凳太陽下候車 台東議員批縣府

中央社／ 台東縣6日電

台東縣台9線龍過脈村落公車站沒有候車亭，長輩在風吹日曬下，坐板凳或木頭候車。縣議員古志成批台東縣政府有錢辦大型活動，卻沒錢蓋候車亭，「看不出台東的幸福在哪裡」。

台東縣議會今天進行定期大會台東縣政府的單位檢討報告，國民黨縣議員古志成質詢有關「行的正義」施政。

古志成拿出1張照片，1名老人家在台9線卑南鄉龍過脈村落的候車站，在太陽下坐在板凳上候車。他說，長輩自己帶板凳或是坐在臨時木頭上等車，有時候還要頂著大太陽或強風，讓人看了不捨，「看不出台東的幸福在哪裡」。

他質問台東縣政府交通及觀處長卜敏正，縣府經常花大錢辦活動，甚至邀請張惠妹返鄉跨年，「大錢都花了，1個小小的候車亭弄不出來，笑死人」。

卜敏正表示，這個候車亭已經列入計畫，有跟中央申請經費了。古志成說，幸福不是聽音樂、看演唱會，而是基礎生活的便利與安全。

古志成會後接受中央社記者訪問表示，10月23日定期會正式議程首日，縣長饒慶鈴施政報告，首先就放映1張幾年前1名婦女在南迴公路蹲著等公車的照片，當時饒慶鈴說，這張照片督促著台東政府在日後「行的正義」施政上有著亮眼成績。但諷刺的是，龍過脈公車站長輩還是坐在板凳和木頭等車。

古志成表示，距離龍過脈公車站2公里的鹿鳴橋公車站，雖然有美麗的候車亭，但9月間颱風樺加沙造成土石流沖入候車亭，至今已逾1個月，土石仍未清理。

台東 公車 照片

延伸閱讀

「賴17條」後第3度登陸！苗栗縣長鍾東錦明率團訪上海 交流大閘蟹產業

議員關切小水力發電 台東縣府：已4座運轉

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

相關新聞

「副發言人們」坐領高薪？基市：工作含蒐集輿情

基隆市政府副發言人原有5名，目前有4名，議員質疑市府副發言人們坐領高薪，「洗」職務後就要參選。發言人呂謦煒說，副發言人工...

議員關切台東市區鐵馬道問題 縣府啟動改善工程

台東市區「山海鐵馬道」因部分路段雜草叢生、鋪面不連貫及木棧道破損等問題，影響觀光與安全。議員簡維國及張國洲於定期會質詢關...

基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，展品的「倒裝的語句─16」，鏡面上的灰塵也是作品的一...

中繼屋周六開放看房！花蓮403震災戶 最快年底有房住

去年403大地震重創花蓮，許多居民因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作建組合屋...

基隆敬老卡點數補助暫緩實施 搭市公車仍「吃到飽」

基隆市敬老卡可免費不限次搭乘市公車「吃到飽」，不少人建議比照雙北扣點制及使用範圍擴大，市府評估每月使用逾60次、超過6千...

486先生嗆吐口水惹議 劉櫂豪：接受批評但不容羞辱

團購電商網紅「486先生」陳延昶近日在臉書發文，點名已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪，表示當年劉脫黨參選縣長後讓他「非常失望」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。