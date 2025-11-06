攜「守」太魯閣 音樂季最終場15日上下午台地演出

太魯閣國家公園歷經地震、天災，仍有多處景區封閉，等待復原階段，往年僅1天的峽谷音樂節轉型成藝術季活動，8月起每月2場小型演出，11月15日最終場將分為上下半場，在太魯閣台地演出。

太魯閣國家公園管理處今天舉行「2025太魯閣峽谷藝術音樂季」記者會，預告每年秋天以天空為幕、大地為席的音樂演出活動，將於15日於太魯閣台地舉行。

太管處長劉守禮說，今年主題為「攜．守太魯閣」，象徵大家一同守護震後太魯閣與家園，往年僅1天的音樂節改為系列音樂季，8月到10月間每月都有2場小型演出，也邀在地文創工作者、小農設攤參與，11月15日是規模最大主場活動。

15日上午演出團體分別為聲子樂集、兒路創作藝術工寮、太魯閣族歌手一好．屴夯；下午場為樂興之時管絃樂團、一點草木排笛及瑪大藝術恆舞集，並邀集太魯閣好聲音徵選第一名蔡佳欣與樂興之時管絃樂團合作演出。

其中，樂興之時管絃樂團將出動30人編制配置演出120分鐘，總監江靖波表示，睽違15年再次回到太魯閣，特別為震後太魯閣規劃主題音樂，透過4個音樂段落呈現太魯閣壯闊發展史。

太管處表示，活動當天上午8時30分至下午6時會有免費接駁車往返新城車站與太魯閣台地，並與秀林鄉公所合辦文化市集，現場展售工藝及農特產品，還有族服體驗等活動。

太管處表示，原本10月25、26日的文化展演活動，因堰塞湖延期至11月8、9日，會有原民歌手吳采蓁（Lawa）、第2屆太魯閣好聲音冠軍蔡佳欣、出谷的人、一好．屴夯、瑪大藝術恆舞集等人接力演出，同樣有文化市集，民眾可搶先欣賞演出。