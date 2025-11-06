基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

基隆美術館2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，展品的「倒裝的語句─16」，鏡面上的灰塵也是作品的一部分，卻被美術館志工擦拭乾淨。基隆市文化觀光局今天表示，已向策展團隊與藝術家致歉，盼與藝術家討論延續創作的可能性。

「WE ARE ME—我們到此一遊」展覽10月30日開展，由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」，首度以策展人身份策畫，邀請來自英國、法國、日本、泰國及台灣10名當代藝術家，共同展出28組作品，展出至明年2月1日。

台灣當代藝術家陳松志參展作品「倒裝的語句─16」，把網狀織布與覆滿灰塵的舊鏡，安置在原色建材面板內外，寓示消逝與流轉，隱喻人在時空更迭中的存續與變貌，並映照中產階級的審美與文化意識的延續。

文化觀光局副局長鄭鼎青表示，鏡面上的灰塵也是作品的一部分，但是美術館11月4日的志工，誤以為鏡面髒汙，用衛生紙擦拭鏡面除去灰塵，造成作品意義的損害，已向策展團隊與藝術家致歉，並以最大的誠意與藝術家討論後續處理方案。

鄭鼎青說，作品已難恢復原貌，文化觀光局已跟保險公司洽談賠償的可能性，藝術家的部分，會針對這件作品所遇到的事件，思考延續創作的可能性。