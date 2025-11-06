議員關切台東市區鐵馬道問題 縣府啟動改善工程

台東市區「山海鐵馬道」因部分路段雜草叢生、鋪面不連貫及木棧道破損等問題，影響觀光與安全。議員簡維國及張國洲於定期會質詢關切。縣府表示，已啟動「山海鐵馬道修繕工程」，即日起至8日止封閉正氣北路至博愛路區間，禁止通行。

縣府建設處指出，工程內容包括路面整補、排水改善及照明更新，期望提供更安全、舒適的騎乘與步行空間，施工期間，部分居民與商家出行受影響。將盡力縮短工期並維持環境整潔，呼籲民眾遵守標示、配合現場人員指引。

簡維國表示，鐵馬道維護不佳已影響城市形象，建議縣府統一管理權責、與民間社團合作，並將步道與自行車道分開使用，以全面改善環境。張國洲也強調，木棧道是台東舊鐵路的精神象徵與觀光亮點，縣府應盡速修復破損區段。

住在正氣北路的陳先生說，「繞路雖麻煩，但為安全著想，能理解」。另常利用鐵馬道晨騎的王小姐則表示，「舊路太顛了，修好之後會更期待再來騎」。縣府強調，完工後，鐵馬道將以全新面貌迎接市民與遊客，成為市區更宜人的綠色休憩廊帶。