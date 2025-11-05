特展作品遭志工誤認髒汙擦拭 基隆文觀局致歉

基隆市文化觀光局在基隆美術館舉辦當代藝術特展，發生志工將1件作品鏡面附著的灰塵誤以為是髒汙，用衛生紙擦拭清潔，造成作品難以回復原貌，文觀局今天向創作者陳松志致歉。

文觀局副局長鄭鼎青晚間表示，2025基隆美術館當代藝術特展「We are Me-我（們）到此一遊」開展的第5天，志工昨天在展場巡視，誤用衛生紙擦拭陳松志的作品「倒裝的語句-16」鏡面，試圖清潔鏡面。

鄭鼎青說，館員雖於第一時間制止，但傷害已造成，文觀局立即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施。經確認，難回復作品原貌。文觀局深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續處理方案，將與保險公司洽談後續理賠的可能性與相關事宜。

律師蔡家豪指出，此案是否理賠，要視保險契約條款內容而定，如果有約定就被保險標的即藝術品遭到第三方外力破壞時為保險事故發生，就會有保險理賠。

不過，蔡家豪表示，一般而言，藝術品上的灰塵遭到擦除，就藝術品本身應無財產上損害，如果以保險作為填補損害的角度，有可能變成不理賠，因為沒有發生損害。

文觀局指出，「倒裝的語句-16」是陳松志以舊式居家飾品與建材拼組成的造型裝置，重構日常事物，注入記憶、儀式與轉變的思索。網狀織布與覆滿灰塵的舊鏡，被安置於原色建材面板內外，寓示消逝與流轉，隱喻人在時空更迭中的存續與變貌，並映照中產階級的審美與文化意識的延續，因此，被擦拭掉的灰塵原本也是作品的一部分。