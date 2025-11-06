聽新聞
0:00 / 0:00
基隆敬老卡點數補助暫緩實施 搭市公車仍「吃到飽」
基隆市敬老卡可免費不限次搭乘市公車「吃到飽」，不少人建議比照雙北扣點制及使用範圍擴大，市府評估每月使用逾60次、超過6千人，研擬「市公車吃到飽」、「每月補助480點」雙軌制，原定明年上路。市府昨宣布，因財政考量延後實施，待財政好轉才開辦。
不少民眾認為，沒有限制長者搭乘次數不合理，實施扣點制並擴大使用範圍符合實際需求，北北基應同步適用，如今市府因預算暫緩很可惜。也有人指出，基隆和雙北民情不盡相同，雙軌制可接受。
市府昨針對敬老卡是否比照雙北採扣點制及擴大使用範圍赴議會報告，社會處說，依基隆市老人及身心障礙者搭乘公車規定，敬老卡領取資格為設籍基隆滿65歲長者、原民滿55歲，市公車不限次數免費搭，外縣市捷運、台鐵及公車享半價。
社會處長楊玉欣說，從今年1至6月平均搭乘紀錄來看，每月使用社服優待卡搭市公車逾60次約6千人，若逾60次改自費，恐與鼓勵長者多外出精神相違背，480點會不夠用。她也說，經與市長討論，敬老卡規畫採雙軌制，明年經費增加8621萬元，可讓使用者多1項方案可選，點數制也適用。考量財政因素延後雙軌制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言