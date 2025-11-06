聽新聞
0:00 / 0:00

中繼屋周六開放看房！花蓮403震災戶 最快年底有房住

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作興建組合屋與大愛屋，8日將開放地震受災戶看屋。圖為組合屋。記者王思慧／攝影
花蓮縣府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作興建組合屋與大愛屋，8日將開放地震受災戶看屋。圖為組合屋。記者王思慧／攝影

去年403大地震重創花蓮，許多居民因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣府與中華民國紅十字會慈濟基金會合作建組合屋與大愛屋，預計本月8日開放受災戶看屋，並於月底簽約，今年底前入住。

組合屋於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號3筆土地上興建，提供30戶居住空間，鄰近林園公園，並配合水電與排水等完善設施，讓受災戶能暫時安身、安心重建，由紅十字會捐助經費2800萬元，由縣府興建；大愛屋位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶受災戶登記入住。

傾塌的天王星大樓林姓住戶說，原本家裡有6個人，地震後兒子、媳婦與孫子搬往台南，剩下3個人在市區租屋，1個月要8千元，這次登記住大愛屋兩間房。因為大樓想朝都更方式重建，整體蓋完可能要花很久的時間，希望大愛屋能住久一點，減輕經濟負擔。

花蓮縣府社會處長陳加富表示，8日早上開放組合屋看屋、下午則是大愛屋，兩處中繼宅家具、家電配備齊全。房型有單人房、最多住兩個人，雙人房可住4個人。陳加富說，受災戶入住後，租屋費都不用付，至於可住多久，原則上雖然是2年，但實際要看原來的房子修繕與重建進度，不一定2年後就強制搬離。

花蓮 0403花蓮大地震 紅十字會 慈濟 受災戶 家具

延伸閱讀

七大光電產業公協會投入救災 展現社會責任優先典範

初判逾40年！花蓮吉安鄉建築工地驚見白骨 檢察官將相驗比對身分

曾發願20天內完成救災 季連成赴花蓮看見2大震驚

花蓮救災全台志工45萬人次馳援 季連成感動又感謝

相關新聞

486先生嗆吐口水惹議 劉櫂豪：接受批評但不容羞辱

團購電商網紅「486先生」陳延昶近日在臉書發文，點名已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪，表示當年劉脫黨參選縣長後讓他「非常失望」...

中繼屋周六開放看房！花蓮403震災戶 最快年底有房住

去年403大地震重創花蓮，許多居民因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作建組合屋...

基隆敬老卡點數補助暫緩實施 搭市公車仍「吃到飽」

基隆市敬老卡可免費不限次搭乘市公車「吃到飽」，不少人建議比照雙北扣點制及使用範圍擴大，市府評估每月使用逾60次、超過6千...

不倒騎士抵台東 用雙輪寫下生命的續篇

迎著東海岸的風，「不倒騎士」一行人踩著單車緩緩進入台東馬偕醫院。這是第13屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動，歷經...

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，有媒體報導「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓，季連成一句話霸氣拒絕」。花蓮縣政府澄清，縣府與總協調官季...

日本熊害頻傳...台東山區也有野生動物頻擾民宅 議員籲防黑熊釀禍

日本近來熊害頻傳，今年已有多人遭熊攻擊喪命，台東縣議員陳宏宗今在定期會中指出，政府長年過度強調保育、忽略農民生計，導致黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。