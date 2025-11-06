中繼屋周六開放看房！花蓮403震災戶 最快年底有房住

去年403大地震重創花蓮，許多居民因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作建組合屋與大愛屋，預計本月8日開放受災戶看屋，並於月底簽約，今年底前入住。

組合屋於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號3筆土地上興建，提供30戶居住空間，鄰近林園公園，並配合水電與排水等完善設施，讓受災戶能暫時安身、安心重建，由紅十字會捐助經費2800萬元，由縣府興建；大愛屋位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶受災戶登記入住。

傾塌的天王星大樓林姓住戶說，原本家裡有6個人，地震後兒子、媳婦與孫子搬往台南，剩下3個人在市區租屋，1個月要8千元，這次登記住大愛屋兩間房。因為大樓想朝都更方式重建，整體蓋完可能要花很久的時間，希望大愛屋能住久一點，減輕經濟負擔。

花蓮縣府社會處長陳加富表示，8日早上開放組合屋看屋、下午則是大愛屋，兩處中繼宅家具、家電配備齊全。房型有單人房、最多住兩個人，雙人房可住4個人。陳加富說，受災戶入住後，租屋費都不用付，至於可住多久，原則上雖然是2年，但實際要看原來的房子修繕與重建進度，不一定2年後就強制搬離。