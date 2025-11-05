486先生嗆吐口水惹議 劉櫂豪：接受批評但不容羞辱

團購電商網紅「486先生」陳延昶近日在臉書發文，點名已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪，表示當年劉脫黨參選縣長後讓他「非常失望」，並直言「如果在路上遇到他，會朝他的臉吐口水」，強調「我說到做到」。相關言論引發熱議。

對此，劉櫂豪今天在個人臉書發表回應。他指出，昨天友人傳來一篇新聞，網紅486先生po文說，如果遇到劉，會朝劉臉上吐口水。劉的回應「486不是我的重點，台灣才是」身為政治工作者必須接受公眾評論與檢視，但「這不包括羞辱」。

劉表示，自己始終堅持「台灣優先、台東優先」的理念，在國家主權立場上，捍衛中華民國台灣的民主與自由；在地方發展上，則主張中央應重視區域均衡與資源分配正義。

劉櫂豪強調，台灣是所有人的家園，不應以仇恨排除異己，「潮水退了，才知道誰是真正愛台灣」。他表示，會持續為台東與台灣的發展努力，並相信時間會證明一切。

針對486先生的言論，劉指出，相關內容已構成對他的人身羞辱與侵犯，雖然自己不擅長衝突，但若遭受惡意攻擊，將「為了自己、為了家人、為了台灣善良的價值」，不排除依法行使正當防衛及提起訴訟。