快訊

託付給玉山金！三商壽董座員工信曝：做出最有利於公司的決定

南韓人不炒幣了？龍頭交易所成交量暴跌八成 散戶熱錢轉進「這裡」

調查局追太子集團洗錢…查扣神級超跑「麥拉倫洗拿」 天王周杰倫也有

486先生嗆吐口水惹議 劉櫂豪：接受批評但不容羞辱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪。本報資料照片 尤聰光
已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪。本報資料照片 尤聰光

團購電商網紅「486先生」陳延昶近日在臉書發文，點名已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪，表示當年劉脫黨參選縣長後讓他「非常失望」，並直言「如果在路上遇到他，會朝他的臉吐口水」，強調「我說到做到」。相關言論引發熱議。

對此，劉櫂豪今天在個人臉書發表回應。他指出，昨天友人傳來一篇新聞，網紅486先生po文說，如果遇到劉，會朝劉臉上吐口水。劉的回應「486不是我的重點，台灣才是」身為政治工作者必須接受公眾評論與檢視，但「這不包括羞辱」。

劉表示，自己始終堅持「台灣優先、台東優先」的理念，在國家主權立場上，捍衛中華民國台灣的民主與自由；在地方發展上，則主張中央應重視區域均衡與資源分配正義。

劉櫂豪強調，台灣是所有人的家園，不應以仇恨排除異己，「潮水退了，才知道誰是真正愛台灣」。他表示，會持續為台東與台灣的發展努力，並相信時間會證明一切。

針對486先生的言論，劉指出，相關內容已構成對他的人身羞辱與侵犯，雖然自己不擅長衝突，但若遭受惡意攻擊，將「為了自己、為了家人、為了台灣善良的價值」，不排除依法行使正當防衛及提起訴訟。

劉最後強調，台灣的可貴在於善良、多元與勤奮，雖然立場不同，但不該彼此敵對。他呼籲社會應回歸理性與尊重，共同守護台灣這片土地的美好價值。

前立委劉櫂豪今天在個人臉書發文，回應網紅486先生表示他接受批評但不容羞辱。圖／翻攝自劉櫂豪臉書
前立委劉櫂豪今天在個人臉書發文，回應網紅486先生表示他接受批評但不容羞辱。圖／翻攝自劉櫂豪臉書

486先生 劉櫂豪 台東

延伸閱讀

影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走

不挺普發1萬「但絕對會去領」 網紅486先生曝這原因：我也爽

范姜彥豐36萬聘金、18萬投資全攤出！網紅揭粿粿婚後真相　預告今晚獨家內幕

網紅猝死駐處因黃明志涉案低調？ 林佳龍：考量當事人隱私

相關新聞

486先生嗆吐口水惹議 劉櫂豪：接受批評但不容羞辱

團購電商網紅「486先生」陳延昶近日在臉書發文，點名已脫黨的民進黨前立委劉櫂豪，表示當年劉脫黨參選縣長後讓他「非常失望」...

不倒騎士抵台東 用雙輪寫下生命的續篇

迎著東海岸的風，「不倒騎士」一行人踩著單車緩緩進入台東馬偕醫院。這是第13屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動，歷經...

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，有媒體報導「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓，季連成一句話霸氣拒絕」。花蓮縣政府澄清，縣府與總協調官季...

日本熊害頻傳...台東山區也有野生動物頻擾民宅 議員籲防黑熊釀禍

日本近來熊害頻傳，今年已有多人遭熊攻擊喪命，台東縣議員陳宏宗今在定期會中指出，政府長年過度強調保育、忽略農民生計，導致黑...

基隆敬老卡明年原改「雙軌制」 市府：財政問題延期實施

基隆市敬老卡可免費不限次搭乘市公車「吃到飽」，但不少人建議比照雙北扣點制及使用範圍擴大，市府評估每月使用逾60次逾6千多...

403地震災民有房子住了！花蓮組合屋、大愛屋本周開放看房

去年403大地震重創花蓮，許多鄉親因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣政府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作興建組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。