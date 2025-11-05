不倒騎士抵台東 用雙輪寫下生命的續篇

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「不倒騎士」勇闖生命新旅程，歷經10天、千里征途，今天抵達台東馬偕醫院。圖／台東馬偕提供
「不倒騎士」勇闖生命新旅程，歷經10天、千里征途，今天抵達台東馬偕醫院。圖／台東馬偕提供

迎著東海岸的風，「不倒騎士」一行人踩著單車緩緩進入台東馬偕醫院。這是第13屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動，歷經10天、千里征途，今天終於抵達。這支平均年齡超過60歲的車隊，成員中有人剛結束化療，有人帶著手術後的疤痕，但臉上全是笑容與光。

台東馬偕院內廣場燈光閃爍，眾人舉起手電筒，齊聲高唱「迎向逆風」，歌聲讓人忍不住紅了眼眶。台東馬偕院長王光德說，每年看到他們再次出發，心中總是激動，「這不只是挑戰體力，更是對生命的禮讚」。

台灣抗癌協會理事長、馬偕紀念醫院副院長黃文傑表示，希望藉這趟旅程鼓勵更多人勇敢面對病痛，也提醒大家重視早期篩檢與健康生活。今年適逢馬偕醫院創院145周年，騎士們特地穿上印有「馬偕145傳愛一世福」的車衣，用雙腳傳遞愛與祝福。

從台北到台東約1100公里的路程，是一場身體的考驗，更是一段心靈的療癒。台東馬偕醫院員工熱情迎接，遞上水與掌聲。有人悄悄說「他們的笑容，比任何治療都更有力量」。這趟旅程沒有終點，因為他們早已在每一次呼吸裡，騎出生命最動人的節奏。

台東馬偕醫院院長王光德（左四）及副院長張義芳（右四）在地圖簽名，見證「不倒騎士」勇氣足跡。圖／台東馬偕提供
台東馬偕醫院院長王光德（左四）及副院長張義芳（右四）在地圖簽名，見證「不倒騎士」勇氣足跡。圖／台東馬偕提供

馬偕醫院 台東

