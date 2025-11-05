基隆市府副發言人林祐德辭職 投入議員選舉

快訊

中央社／ 基隆5日電

基隆市政府副發言人林祐德今天透過臉書（Facebook），宣布辭去副發言人職務，投入基隆市中山區市議員選舉。他表示，將以更貼近基層的身分，為地方帶來具體改變。

林祐德表示，他自幼在中山區成長，家境平凡、無政治背景，也非財富世家，但懷抱著對家鄉的熱愛與服務的初心，投身公共事務。在市府的歷練期間，他更深入了解城市運作，也更能體會市民對生活品質與地方建設的期盼。

林祐德說，希望能將行政經驗帶回地方，以「穩重踏實、務實服務」為理念，推動更貼近民意的政策，讓中山區成為更宜居、更安心、更有活力的生活環境。他會持續深入地方，傾聽鄉親的聲音，成為市府與民意間的穩定橋梁，讓幸福從中山區開始實現。

基隆市府以民政處長呂謦煒為主要發言人，余治明也擔任發言人，以輔助為主，林祐德辭職後，副發言人有張家馨、曾冠誠、林廷翰及吳禹辰。

發言人 基隆

