日本熊害頻傳...台東山區也有野生動物頻擾民宅 議員籲防黑熊釀禍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議員陳宏宗今在定期會中指出，日本近來熊害頻傳，已有多人遭熊攻擊喪命，台東也有熊出沒，縣府應該防範熊攻擊。記者尤聰光／攝影
台東縣議員陳宏宗今在定期會中指出，日本近來熊害頻傳，已有多人遭熊攻擊喪命，台東也有熊出沒，縣府應該防範熊攻擊。記者尤聰光／攝影

日本近來熊害頻傳，今年已有多人遭熊攻擊喪命，台東縣議員陳宏宗今在定期會中指出，政府長年過度強調保育、忽略農民生計，導致黑熊、獼猴、山等野生動物族群氾濫，不僅破壞農作，更頻頻逼近民宅，讓山區居民人心惶惶。他憂心說，「縣府應該防範熊攻擊」。

縣府農業處長許家豪回應，林業及自然保育署已推動黑熊監測與補償機制，也補助民眾設置電圍網防護，費用由林保署、縣府及民眾各分攤三分之一，並會持續協助農民兼顧安全與生計。

除了日本近來熊害頻傳，台灣黑熊近年族群明顯回升，花蓮卓溪鄉今年更首度出現嚴重人熊衝突、導致熊遭槍擊事件，凸顯山村與部落居民面對野生動物威脅的現實壓力。

陳宏宗指出，以前山羌難得一見，如今卻常闖入民宅覓食；農民辛苦栽種的花生、玉米不是被獼猴搶走，就是被山豬啃光，淺山地區幾乎沒人敢再種作物。「野狗可以結紮，但野生動物族群卻越來越多，政府不能再放任。」他呼籲縣府與中央盡速研擬有效防治與補償對策。

對此，延平、海端等山區居民也憂心表示，近年夜裡常聽到熊或山豬在果園翻動，孩子上學、老人清晨上山都不敢單獨行動，「保育固然重要，但我們的安全更不能被忽視」。

台灣黑熊 農民

