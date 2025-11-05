要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話
馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，有媒體報導「花蓮縣府竟要國軍挖墳墓，季連成一句話霸氣拒絕」。花蓮縣政府澄清，縣府與總協調官季連成無媒體報導的對話內容，無法代為評論。
花蓮縣政府今天發布訊息澄清非事實，並再次感謝政委季連成與國軍為光復鄉救災工作的貢獻與協助。
花蓮縣政府說明，經查光復鄉公所第一公墓，因堰塞湖潰決造成公墓區淹沒。近期在內政部宗教司協助下，近日與縣府及公所先後2次會勘，預計專案補助公墓區災復。
縣府表示，災復工作龐雜而繁複，各部門不分彼此與救災工項協力分擔無推諉卸責。提醒民眾面對網路不實訊息，應以官方發布資訊為準，勿輕信或轉傳，以免誤導社會視聽、傷害第一線救災人員的士氣。對於刻意造謠者，縣府將蒐證依災害防救法第53條及社會秩序維護法第63條辦理，以正視聽、維護公信。
