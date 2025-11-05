天候影響綠島旅遊 觀光行銷台東議員促縣府更創新

快訊

中央社／ 台東5日電
綠島鄉近年辦活動邀請歌手以新人為主，且重複率高。台東縣議員王姷力5日要求台東縣政府要創新，她說「今年再不請新的歌星來，我就自己下去唱」。台東縣政府回應，會強化創意行銷。（台東縣議會提供）中央社
綠島鄉近年辦活動邀請歌手以新人為主，且重複率高。台東縣議員王姷力5日要求台東縣政府要創新，她說「今年再不請新的歌星來，我就自己下去唱」。台東縣政府回應，會強化創意行銷。（台東縣議會提供）中央社

綠島鄉近年辦活動邀請歌手以新人為主，且重複率高。縣議員王姷力今天要求台東縣府要創新，她說「今年再不請新的歌星來，我就自己下去唱」；縣府回應，會強化創意行銷。

台東縣議會定期會今天進行單位工作檢討報告，無黨籍縣議員王姷力關心家鄉綠島觀光產業發展，質詢台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正時表示，綠島擁有絕佳自然條件與觀光資源，卻因今年颱風頻繁、整體經濟環境低迷，使觀光人潮下滑，「雖然天候不佳是主因，但政府仍要想出因應之道，高雄萬聖節靠1顆大南瓜就能創造話題與人潮，台東也要想更創新行銷方式」。

她說，「最美星空」活動原是縣府推廣重點，但近年邀請歌手多為新人，恐無法吸引外地觀光客，那麼美麗的地方，觀光如果持續走下坡，鄉親要怎麼生活，「今年再不請新的歌星來，我就自己下去唱歌了！」

卜敏正回應表示，今年綠島約21萬人次入島，整體觀光確實受颱風影響嚴重，不僅綠島，本島熱氣球活動也因天候減少3分之1天數，「西部與東部的觀光策略不同，西部基礎人口數多」，台東追求的不只是人潮，而是希望旅客能留下來住宿、食宿遊購。

他強調，縣府未來將強化創意行銷與跨域合作，推動更多具體行動，讓旅客深度體驗台東與離島魅力，帶動地方觀光成長。

