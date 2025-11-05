基隆敬老卡明年原改「雙軌制」 市府：財政問題延期實施

基隆市敬老卡可免費不限次搭乘市公車「吃到飽」，但不少人建議比照雙北扣點制及使用範圍擴大，市府評估每月使用逾60次逾6千多人，恐造成衝擊，研妥「市公車吃到飽」、「每月補助480點」雙軌制，原計畫明年實施。市府今天說，因財政問題延後實施，待財政好轉後才會開辦。

市府社會處今天針對敬老卡是否比照雙北採扣點制及擴大使用範圍報告。社會處說，依基隆市市老人及身心障礙者搭乘公車規定，敬老卡領取資格為設籍基隆滿65歲長者，原住民滿55歲，搭市公車不限次數免費搭乘，外縣市捷運、台鐵、公車等享半價收費。

社會處長楊玉欣表示，依今年1至6月民眾平均搭乘紀錄，基隆市社福優待卡常態性使用約3萬人，每月搭乘市公車逾60次以上約6000人，60以下者約2萬4000人。如果逾60次要改自費，恐與鼓勵長者外出社會參與的精神有違，480點會不夠用。

楊玉欣表示，今年補助費用1億2768萬，經和市長討論，敬老卡目前已規畫雙軌制，明年經費會增加8621萬元，都已研議好，可讓這6千多人一樣可選擇比較適合的方案，但另外想使用點數制也可適用。但因財政議題因素決定延後啟用雙軌制，等財政穩定才會啟動辦理。

市議員吳驊珈說，新北扣點制明年已從480點提高到600點，也擴大使用範圍，但考量基隆長者搭乘情況，她贊成使用雙軌制，但要提高到600點，如果財源到位應盡早開辦雙軌制。