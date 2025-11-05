聽新聞
403地震災民有房子住了！花蓮組合屋、大愛屋本周開放看房
去年403大地震重創花蓮，許多鄉親因大樓受損無家可歸，至今超過1年半，花蓮縣政府與中華民國紅十字會、慈濟基金會合作興建組合屋與大愛屋，預計11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，今年底前入住。
組合屋位於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地上興建，提供30戶居住空間，鄰近林園公園，並配合水電與排水等完善設施，讓受災戶能暫時安身、安心重建。
縣府指出，組合屋由紅十字會捐助經費2800萬元，由花蓮縣政府興建，加上國有財產署及社會各界支持下，秉持「以人為本」的精神推動災後復原。入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，未來將通知正取名單受災戶看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體可望12月底前陸續入住。
位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁「大愛屋」由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民登記入住。
花蓮縣府社會處長陳加富表示，8日早上開放組合屋看屋、下午則是大愛屋，兩處中繼宅家具、家電都備齊全。如果一開始有登記的人放棄就可候補，房型有單人房、最多住兩個人，兩人房可住四個人；曾問過部分災民是不是要住美崙組合屋，不過工作與生活環境在市區，還是希望住在市區大愛屋。
陳加富說，受災戶入住後，租屋費都不用付，應該只是日常的水電，以及可能會有的管理費。至於可住多久，原則上雖然是說2年，但實際上是要看原來的房子修繕與重建的進度，不一定2年後就強制搬離，只要房子能安全返家，就會要求搬離，因此有可能可住超過2年。
