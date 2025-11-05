影／社區停車一位難求 基隆新建4處鄰里路外停車場解決困難

基隆市很多社區停車位都一位難求，市府盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用逐步規置各區路外停車設施，期有效緩解停車壓力，今天起啟動4處鄰里路外停車場新建工程，樂利二街62巷先開工，新增209個汽車及78個機車位，並配備充電裝置。

樂利二街62巷公有空地原為雜草叢生，但附近停車位少，居民找不到車位，盼活化利用空地可合法停車。居民說，很高興以後有合法停車位，不用違停擔心被開單。

市府近日盤整公有空地，樂利二街62巷今天先動工，其他中山區文明路150巷、中正區中正路182巷及安樂區麥金路11巷3處空地，也陸續動工建為收費停車場。

謝國樑說，市府盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用，逐步規畫各區路外停車設施，期望有效緩解停車壓力，並兼顧交通順暢與環境品質。停車問題是市民日常生活的重要議題，市府會持續努力優化交通動線、讓停車設施更完善。

交通處長陳耀川指出，此次4處鄰里停車場完工後，預計可新增209個小型車位及78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置，全面提升基隆停車空間供給與綠能配套。