花蓮地震災後重建過渡期 組合屋可望12月入住
去年0403地震重創花蓮，許多民眾因大樓傾倒無家可歸。為協助災民度過重建階段，花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建組合屋，預計8日開放受災戶看屋，11月底簽約12月入住。
2024年4月3日強震後，花蓮縣有18棟危樓拆除，還有建物被貼紅、黃單影響近2000戶，政府提出租金補貼、旅宿短期安置等多元安置措施。為協助災民度過重建階段，縣府與慈濟基金會、紅十字會合作，在花蓮市2處空地興建中繼宅，依災民意願與實際需求規畫設計。
花蓮縣政府表示，組合屋由紅十字會捐助新台幣2800萬元，花蓮縣政府興建，加上國有財產署及社會各界支持下，秉持「以人為本」的精神推動災後復原，從臨時安置到永久重建，縣府與中央、民間團體皆保持緊密合作，讓每一名受災鄉親都能感受到政府與社會的關懷。
組合屋地點位於花蓮市美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地上，依據需求提供36與42平方公尺兩種屋型，共有30戶居住空間。鄰近林園公園，交通便利、生活機能良好，並配合水電、排水等完善設施，讓受災戶能暫時安身、安心重建未來，恢復正常生活。
花蓮縣政府指出，在中繼安置工作上，經過縝密的調查和規劃，順利施工，為受災戶提供支持力量，希望透過各界的努力，讓每一名受災戶都能夠早日回到溫暖的家。
縣府說明，入住名單已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，未來將通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，評估可望12月底前陸續入住。
另外，花蓮市廣東街與信義街口約1000坪空地，由慈濟基金會援建的中繼永久屋，是地上5層的RC構造，有112間單間套房、32間2房，共144戶，結構安全地震耐震度比一般建築高，已於9月竣工，接下來將供災民選擇入住。
