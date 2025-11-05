快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

鹿角蕨結合火山浮石 台東改良場推療育手作課程大受歡迎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東區農業改良場近日研發推出「鹿角蕨加火山浮石手作植生板」大受歡迎。圖／台東農改場提供
台東區農業改良場近日研發推出「鹿角蕨加火山浮石手作植生板」大受歡迎。圖／台東農改場提供

台東區農業改良場近日研發推出「鹿角蕨加火山浮石手作植生板」，結合天然岩石與觀賞植物，運用火山浮石的多孔性與透氣性，搭配硬化膠製成穩固的植生板，再與造型優雅的鹿角蕨結合，打造兼具美觀、實用與療癒效果的植栽作品。

改良場長陳信言指出，課程設計以親手打造為核心，參與者從材料挑選、板材排列、植生灌製、鹿角蕨固定到日常養護，都親自動手完成。鹿角蕨象徵生命力與成長，而火山浮石代表穩定與堅實，兩者融合，就像人在忙碌生活中尋得平靜與療癒的時刻。

鹿角蕨（Platycerium bifurcatum）因外型如鹿角而得名，葉形優美、極具觀賞性，是近年相當受歡迎的室內植物。火山浮石則由岩漿冷卻形成，質地輕盈、透氣且排水良好，非常適合作為植生基材。兩者結合，宛如綠意與岩石之間的一場自然對話。

改良場表示，該課程已於轄區內舉辦11場，共吸引超過300人參與，深獲民眾熱烈回響。許多參加者表示，透過親手製作與植物互動，能暫時遠離煩憂，感受到綠色生命帶來的寧靜與力量。

「鹿角蕨加火山浮石療育手作植生板」課程已在台東市、關山鎮、池上鄉、成功鎮及長濱鄉等地與學校及團體合作辦理，參與者年齡從30歲至70歲不等，顯示課程深具普及性。

改良場強調，未來將持續推廣至更多社區、學校與公共場域，讓更多民眾在園藝手作中體驗自然的療癒力量，並從中獲得面對生活挑戰的勇氣與能量。

火山浮石則由岩漿冷卻形成，質地輕盈、透氣且排水良好，非常適合作為植生基材。圖／台東農改場提供
火山浮石則由岩漿冷卻形成，質地輕盈、透氣且排水良好，非常適合作為植生基材。圖／台東農改場提供

療癒 台東

延伸閱讀

搞怪披薩迎萬聖！達美樂「可可糖山」自由變 每個399

萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆

菲律賓規模6.9地震相當11.3顆原子 專家警告恐有更大主震

不造車只賦能！ 字節跳動攜手賓士戰略合作 豆包大模型上車

相關新聞

鹿角蕨結合火山浮石 台東改良場推療育手作課程大受歡迎

台東區農業改良場近日研發推出「鹿角蕨加火山浮石手作植生板」，結合天然岩石與觀賞植物，運用火山浮石的多孔性與透氣性，搭配硬...

電動機車暴增 基隆換電站不足惹怨

基隆市長謝國樑上任後2023年推免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因電動...

基隆男10天同一地點連收9張丟菸蒂罰單 疑檢舉達人惹民怨

基隆市環保局統計去年4月到今年9月眾檢舉亂丟垃圾共1萬3千多件，裁處5128件，其中亂丟菸蒂占7成。市議員連恩典說，有一...

基隆市府舉多案例佐證市政大樓公辦都更 鄭文婷：玩文字遊戲

基隆市政府新市政大樓改建案爭議，市府今天說明，盼勿汙名化公辦都更與權利變換方式，並舉許多公辦都更案例非基隆首創。民進黨議...

基隆新市政大樓估分回37% 市府：屬合理範圍勿汙名化公辦都更

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨昨質疑分配比率圖利廠商，要求市長謝國樑應懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，立即...

不易辨識引爭議！台東池上「書法路牌」退場 新路牌曝光

台東池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，在鄉公所編列預算後，近日陸續更換68面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。