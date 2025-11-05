鹿角蕨結合火山浮石 台東改良場推療育手作課程大受歡迎

台東區農業改良場近日研發推出「鹿角蕨加火山浮石手作植生板」，結合天然岩石與觀賞植物，運用火山浮石的多孔性與透氣性，搭配硬化膠製成穩固的植生板，再與造型優雅的鹿角蕨結合，打造兼具美觀、實用與療癒效果的植栽作品。

改良場長陳信言指出，課程設計以親手打造為核心，參與者從材料挑選、板材排列、植生灌製、鹿角蕨固定到日常養護，都親自動手完成。鹿角蕨象徵生命力與成長，而火山浮石代表穩定與堅實，兩者融合，就像人在忙碌生活中尋得平靜與療癒的時刻。

鹿角蕨（Platycerium bifurcatum）因外型如鹿角而得名，葉形優美、極具觀賞性，是近年相當受歡迎的室內植物。火山浮石則由岩漿冷卻形成，質地輕盈、透氣且排水良好，非常適合作為植生基材。兩者結合，宛如綠意與岩石之間的一場自然對話。

改良場表示，該課程已於轄區內舉辦11場，共吸引超過300人參與，深獲民眾熱烈回響。許多參加者表示，透過親手製作與植物互動，能暫時遠離煩憂，感受到綠色生命帶來的寧靜與力量。

「鹿角蕨加火山浮石療育手作植生板」課程已在台東市、關山鎮、池上鄉、成功鎮及長濱鄉等地與學校及團體合作辦理，參與者年齡從30歲至70歲不等，顯示課程深具普及性。