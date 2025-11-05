聽新聞
電動機車暴增 基隆換電站不足惹怨
基隆市長謝國樑上任後2023年推免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因電動機車暴增占比已達1成全國最高，議員反映停車及換電站等配套都不足頻生民怨。市府說，換電站、充電站目前共129站，持續建置。
因財劃法修法後，中央補助縮水影響，市府日前宣布明年暫緩電動機車申請，補助計畫到今年底裁止，環保局針對電動機車補助計畫及換電站不足問題，赴議會說明。
環保局說，2022年基隆機車數18萬8459輛，電動機車4799輛，占比僅2.5%。電動機車成長快速。2024年度機車數20萬0314輛，電動機車1萬9768輛，電動車占比達9.9%，全國最高；該年度電動機車增加1萬4146輛，燃油車較前1年減少3727輛。
議員張耿輝說，因預算停辦電動機車計畫相當可惜，希望財政許可後可恢復。議員吳驊珈表示，停辦後原來有申請的民眾合約有沒有受影響，市府要說清楚。
議員張顥瀚表示，市府花約13億公帑預算，今年底貿然結束，市面上電動機車暴增很多，汰舊換新沒有做好，停車空間不足，很多機車找不到車位，亂停在騎樓，未來如要再推動，停車空間、充電設備等配套要強化。
環保局長馬仲豪說，如果有相關預算，明年底有可能再恢復編列，停車空間及換電站會持續建置。
