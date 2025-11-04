基隆男10天同一地點連收9張丟菸蒂罰單 疑檢舉達人惹民怨

基隆市環保局統計去年4月到今年9月眾檢舉亂丟垃圾共1萬3千多件，裁處5128件，其中亂丟菸蒂占7成。市議員連恩典說，有一名從事業務男子投訴，近日在同一地點抽菸，10天內竟連收9罰單，質疑「搶錢嗎？」

基隆市環保局今天在議會進行業務報告，針對亂丟垃圾檢舉案引起議員關切，環保局表示，針對熱區部署移動式監視器，推出LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，民眾檢舉將金從已繳罰鍰的50％提高到75％。

議員吳驊珈表示，廢棄物清理法最高可罰6000元，亂丟廢棄物實際開出的罰鍰從以前的1200元提升至2400元，目前是3600元，據傳還要調高至4800元。高額獎金導致有很多專業、組織性的檢舉達人，有的公報私仇，有人惡意舉發，引發民怨。

市議員連恩典說，一名從事業務的男投訴，10天內就收9張罰單，他是在同一地點抽菸，應該在有違規行為時開單就寄給當事人，才能警惕改進，知道哪裡錯了，而不是累積到很大的量才寄。他說，檢舉的目的是要改違規行為，並不是以累積獎金為目的，應改善作法，不要造成民怨，讓人覺得好像在搶錢。

市府環保局長馬仲豪說，希望民眾不要亂丟菸蒂造成環境汙染，亂丟廢棄物的檢舉案件，菸蒂占最多，除在仁愛市場、廟口夜市周邊增設人行道專用垃圾桶，也在外木山海興游泳池等7處設有菸蒂投遞箱。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康