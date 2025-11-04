快訊

王子二度發聲明！道歉范姜彥豐 背債無力承擔1600萬盼能分期付款

若台海爆發衝突如何解？美防長赫塞斯吐1句話暗示：可能派駐韓美軍

基隆男10天同一地點連收9張丟菸蒂罰單 疑檢舉達人惹民怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆男10天同一地點連收9張亂丟菸蒂罰單，疑檢舉達人惹民怨。記者游明煌／攝影
基隆男10天同一地點連收9張亂丟菸蒂罰單，疑檢舉達人惹民怨。記者游明煌／攝影

基隆市環保局統計去年4月到今年9月眾檢舉亂丟垃圾共1萬3千多件，裁處5128件，其中亂丟菸蒂占7成。市議員連恩典說，有一名從事業務男子投訴，近日在同一地點抽菸，10天內竟連收9罰單，質疑「搶錢嗎？」

基隆市環保局今天在議會進行業務報告，針對亂丟垃圾檢舉案引起議員關切，環保局表示，針對熱區部署移動式監視器，推出LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」，民眾檢舉將金從已繳罰鍰的50％提高到75％。

議員吳驊珈表示，廢棄物清理法最高可罰6000元，亂丟廢棄物實際開出的罰鍰從以前的1200元提升至2400元，目前是3600元，據傳還要調高至4800元。高額獎金導致有很多專業、組織性的檢舉達人，有的公報私仇，有人惡意舉發，引發民怨。

市議員連恩典說，一名從事業務的男投訴，10天內就收9張罰單，他是在同一地點抽菸，應該在有違規行為時開單就寄給當事人，才能警惕改進，知道哪裡錯了，而不是累積到很大的量才寄。他說，檢舉的目的是要改違規行為，並不是以累積獎金為目的，應改善作法，不要造成民怨，讓人覺得好像在搶錢。

市府環保局長馬仲豪說，希望民眾不要亂丟菸蒂造成環境汙染，亂丟廢棄物的檢舉案件，菸蒂占最多，除在仁愛市場、廟口夜市周邊增設人行道專用垃圾桶，也在外木山海興游泳池等7處設有菸蒂投遞箱。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

環保局長 議員 菸蒂

延伸閱讀

基隆北海岸防豪雨 北市山區有局部大雨

基隆新市政大樓估分回37% 市府：屬合理範圍勿汙名化公辦都更

苗縣通苑地區露天燃燒廢棄物不斷 環保局：將追查行為人開罰

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

相關新聞

基隆新市政大樓估分回37% 市府：屬合理範圍勿汙名化公辦都更

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨昨質疑分配比率圖利廠商，要求市長謝國樑應懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，立即...

不易辨識引爭議！台東池上「書法路牌」退場 新路牌曝光

台東池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，在鄉公所編列預算後，近日陸續更換68面...

基隆男10天同一地點連收9張丟菸蒂罰單 疑檢舉達人惹民怨

基隆市環保局統計去年4月到今年9月眾檢舉亂丟垃圾共1萬3千多件，裁處5128件，其中亂丟菸蒂占7成。市議員連恩典說，有一...

基隆市府舉多案例佐證市政大樓公辦都更 鄭文婷：玩文字遊戲

基隆市政府新市政大樓改建案爭議，市府今天說明，盼勿汙名化公辦都更與權利變換方式，並舉許多公辦都更案例非基隆首創。民進黨議...

花蓮總預算審議未見總預算書 藍議員怒轟：影響行使監督權

花蓮縣明年度總預算審議引起爭議，因縣議會程序委員會要求縣府，將光復鄉重建及防災工程經費納入總預算案，補正資料後再送審。藍...

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。