聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府舉多案例佐證市政大樓公辦都更，鄭文婷：玩文字遊戲。記者游明煌／翻攝
基隆市府舉多案例佐證市政大樓公辦都更，鄭文婷：玩文字遊戲。記者游明煌／翻攝

基隆市政府新市政大樓改建案爭議，市府今天說明，盼勿汙名化公辦都更與權利變換方式，並舉許多公辦都更案例非基隆首創。民進黨議員鄭文婷表示，市府所的案例都沒有一處是市長坐鎮辦公的行政大樓，對於可能發生的資料外洩以及相關衍生的問題都沒有交代，今天的說明如同在玩文字遊戲。

市府今天開記者會說明，新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，中央與各縣市都有公辦都更案例，並不是首創。

鄭文婷回應表示，市府雖舉許多公辦都更的案例來合理化新市政大樓所呈現出來的疑慮，但都沒有一處是市長坐鎮辦公的行政大樓，市政大樓既然是合建，就會是建商蓋好的建物，按照約定的權值比分配的市府，對於可能發生的資料外洩以及相關衍生的問題，並沒有看到市府有任何的交代。

鄭文婷說，不論是高雄林德官段都更案、新店行政園區都更案、桃園大廟商圈都更案等都是符合整合鄰地、完整街廓開發的目標，尤其市府所稱的高雄林德官段都更案整個計畫從原本不到3000平方公尺面積，因為整合鄰地最後劃定都更範圍就高達1萬0454平方公尺，擴增3倍多；與新市政大樓原本計畫為6461平方公尺，最後劃定範圍只有4387平方公尺，明顯縮小1/3，兩者如何能稱為「攣生兄弟」？

鄭文婷指出，市府舉出的都更案例，都有公共空間的配置，包括綠地、民眾活動空間等，甚至對於周邊環境的改善都有詳細規劃，但新市政大樓除了目前所知的蓋大樓之外，完全看不出有何改善當地環境，特別是公共環境改善的說明。

鄭文婷說，所謂整合鄰地是以公有土地為基礎，將鄰地納入都更範圍，一起成為都更單元進行都更，但現在市府是將鄰地直接排除在外，然後說還是會幫忙這些鄰地成立都更單元，讓私有土地自行都更，這樣還算是整合鄰地嗎？市府今天的說明，明顯在玩文字遊戲，欺騙老百姓。

都更 鄭文婷 基隆

基隆市府舉多案例佐證市政大樓公辦都更 鄭文婷：玩文字遊戲

