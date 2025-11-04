快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

基市長照人員上感染控制課程 守護服務對象健康、防出現感染破口

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供

基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，以實務操作為核心，強調傳染病防治基礎知識、常見疾病辨識及日常防護操作，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。

基隆市衛生局表示，面對多變的傳染病威脅與照護現場的挑戰，長照人員專業職能需要不斷精進。今天的課程規畫「認識傳染病及感染控制的重要性」、「認識常見傳染病及新興疫情通報處理」兩大主題，從病原體類型、傳播途徑、高風險情境到預防與應變措施，逐層深入。

講師也針對流感、腸胃道病毒、肺結核及多重抗藥性細菌等常見傳染病，以及新冠肺炎等新興疾病的通報與處理流程，透過實例講解與案例分析，協助學員釐清通報程序與防護步驟，提升面對感染風險時的應變效率。

學員透過案例演練與實際操作，從正確洗手、穿戴（脫）防護裝備，到面對疑似傳染病個案的通報流程，讓學員更清楚的體認到，在照護過程中扮演著感染防控的重要角色，責任重大。有學員分享心得，指做好感染控制，不只是保護自己，也是守護服務對象的健康。

基隆市衛生局長張賢政表示，照顧者每天面對不同的長者與環境，稍有疏忽便可能成為感染破口，因此感染控制的意識與實務技巧缺一不可。

張賢政說，希望第一線照顧者不只是溫柔的陪伴者，更是專業的健康守門人。透過持續的教育訓練，讓大家具備正確知識與方法，降低感染風險，讓照護過程更安全、更有力。

基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。圖／基隆市衛生局提供

傳染病 衛生局 基隆

延伸閱讀

「財劃法」修正影響地方長照經費補助減少 衛福部：明年總經費續增

長照地方自籌款升 衛福部：中央補助增逾19%

長照3.0補助減新北負荷年增2億 民代憂社福政策排擠效應

基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

相關新聞

不易辨識引爭議！台東池上「書法路牌」退場 新路牌曝光

台東池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，在鄉公所編列預算後，近日陸續更換68面...

基隆新市政大樓估分回37% 市府：屬合理範圍勿汙名化公辦都更

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨昨質疑分配比率圖利廠商，要求市長謝國樑應懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，立即...

花蓮總預算審議未見總預算書 藍議員怒轟：影響行使監督權

花蓮縣明年度總預算審議引起爭議，因縣議會程序委員會要求縣府，將光復鄉重建及防災工程經費納入總預算案，補正資料後再送審。藍...

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟...

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因...

宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。