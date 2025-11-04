基市長照人員上感染控制課程 守護服務對象健康、防出現感染破口
基隆市長期照顧服務管理所今天開辦長照顧專業人員教育訓練──感染控制課程，以實務操作為核心，強調傳染病防治基礎知識、常見疾病辨識及日常防護操作，協助第一線照顧者，在日常工作中更加安心的運用專業，守護服務對象的健康。
基隆市衛生局表示，面對多變的傳染病威脅與照護現場的挑戰，長照人員專業職能需要不斷精進。今天的課程規畫「認識傳染病及感染控制的重要性」、「認識常見傳染病及新興疫情通報處理」兩大主題，從病原體類型、傳播途徑、高風險情境到預防與應變措施，逐層深入。
講師也針對流感、腸胃道病毒、肺結核及多重抗藥性細菌等常見傳染病，以及新冠肺炎等新興疾病的通報與處理流程，透過實例講解與案例分析，協助學員釐清通報程序與防護步驟，提升面對感染風險時的應變效率。
學員透過案例演練與實際操作，從正確洗手、穿戴（脫）防護裝備，到面對疑似傳染病個案的通報流程，讓學員更清楚的體認到，在照護過程中扮演著感染防控的重要角色，責任重大。有學員分享心得，指做好感染控制，不只是保護自己，也是守護服務對象的健康。
基隆市衛生局長張賢政表示，照顧者每天面對不同的長者與環境，稍有疏忽便可能成為感染破口，因此感染控制的意識與實務技巧缺一不可。
張賢政說，希望第一線照顧者不只是溫柔的陪伴者，更是專業的健康守門人。透過持續的教育訓練，讓大家具備正確知識與方法，降低感染風險，讓照護過程更安全、更有力。
