基隆新市政大樓估分回37% 市府：屬合理範圍勿汙名化公辦都更

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨昨質疑分配比率圖利廠商，要求市長謝國樑應懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，立即停止新市政大樓合建都更。市府今天反擊指，哪有還沒投標就出現弊案？盼勿汙名化公辦都更與權利變換方式，並公布預估分回比例約37%，分回比率屬「合理範圍」。

民進黨昨上午開籲停止市政大樓合建都更記者會，國民黨基隆市黨部昨下午回應民進黨刻意混淆是非、誤導輿論，這樣的政治操作並非監督，而是政治鬥爭。

基隆市政府今開記者會說明，市府發言人呂謦煒說，新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，中央與各縣市都有公辦都更案例，本案並不是首創。未來將爭取對市府最優的共負比，讓好的廠商來競標，價高者得，為市民爭取最大權益，也有廉政平台全程監督，哪有說還沒投標就出現弊案？市府接受外界善意檢驗，但也盼勿汙名化公辦都更與權利變換方式。

都市發展處長謝孝昆表示，此案採「公辦都市更新權利變換方式」辦理，中央至地方已有很多公辦都更招商成功的案例，他舉近期高雄市公告招商的林德官段公辦都更案為例，其基地背景、面積、容積率與政府分回權值皆與基隆案相似。該基地原為公車處管理之閒置眷舍用地，採公辦都更權利變換方式活化利用。高雄市府估計分回比率為33.6%，而基隆新市政大樓預估分回比率約37%，顯示基隆分回比例屬合理範圍。

謝孝昆指出，有關容積率皆依現行法令辦理，基準容積率為560%，並得依都市更新條例申請容積獎勵最高50%，上限為840%。此案並未經都市計畫變更，也未提高容積率，與台北京華城案性質完全不同。

台北市都市更新整合發展協會理事長林育全表示，公辦都更應聚焦整體效益，包含公共利益、公私協力、招商引資與權益衡平等，本案可做為示範，帶出基隆公辦都更第一步。

呂謦煒說，未來將透過廉政平台網站持續公布相關資料，讓市民清楚瞭解市府依法行政、以公共利益為優先的決心，並持續透過公開資訊與廉政機制，確保每一階段透明可受檢驗。