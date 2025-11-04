快訊

不易辨識引爭議！台東池上「書法路牌」退場 新路牌曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東池上鄉曾使用具有特色的「書法路牌」，因引發辨識爭議遭到撤換。圖／讀者提供
台東池上鄉曾使用具有特色的「書法路牌」，因引發辨識爭議遭到撤換。圖／讀者提供

台東池上鄉邀請在地藝術家參與公共設計，獨特的「書法路牌」引發不易辨識路名等項爭議，在鄉公所編列預算後，近日陸續更換68面全新路牌。鄉長林建宏表示，感謝具有手寫溫度的路牌曾帶來美好記憶，「心中雖然不捨，但安全與便利是我們共同的責任」。

池上鄉採用書法家字體路牌，去年引發外界批評「標新立異、看不懂」，且有人質疑，字體不統一恐導致用路人分神發生交通事故，交通部也來函要求改善。

受限於經費問題，池上鄉公所今年度編列73萬元，全面更換68面路牌，並改採公路局通用的中黑體及方體兩種字體，有個人特色的書法路牌已經逐一被更換下來。

鄉長林建宏說，書法路牌曾是池上藝術氣息的一部分，那份手寫的溫度，「承載著我們對土地的情感與驕傲」，然而因未充分考量到路牌易辨識性的需求，讓部分用路人產生疑慮，也接獲交通部的來函要求改善。

「心中雖然不捨，但安全與便利是我們共同的責任」林建宏強調，他很珍惜書法路牌帶來的美好記憶，並持續尋找兼顧美感與實用的新方式，讓池上的每一個角落，都更安全、更美麗。

台東池上近日開始將書法路牌換成一般道路常見的字體路牌。圖／池上鄉公所提供
台東池上近日開始將書法路牌換成一般道路常見的字體路牌。圖／池上鄉公所提供
工人進行更換新路牌，池上市區的主要道路皆已經更換完成。圖／池上鄉公所提供
工人進行更換新路牌，池上市區的主要道路皆已經更換完成。圖／池上鄉公所提供
池上鄉長林建宏對於具有手寫溫度的路牌充滿不捨，特別跟拆下來的忠孝路路牌合影留念。圖／池上鄉公所提供
池上鄉長林建宏對於具有手寫溫度的路牌充滿不捨，特別跟拆下來的忠孝路路牌合影留念。圖／池上鄉公所提供

