台灣國際衝浪公開賽開戰 遊樂趴、衝浪滑板同樂

中央社／ 台東縣4日電

2025台灣國際衝浪公開賽今天在台東金樽漁港開幕，至11日止的國際賽事邀集來自全球12國、超過200名選手齊聚浪尖競技；另s有放浪遊樂趴、衝浪滑板等體驗及市集，邀民眾同樂。

開幕式由台東縣副縣長王志輝、世界衝浪聯盟（World Surf League，WSL）高級經理 Will Hayden-Smith、運動部政務次長鄭世忠及活動大使鼓鼓呂思緯共同揭幕。

台東縣政府表示，台灣國際衝浪公開賽已成為世界衝浪聯盟重要一站，今年賽事首度升級至 QS6000 積分級別，吸引眾多國際強手參戰。

其中，英國最年輕奧運獎牌得主 Sky Brown 跨界挑戰衝浪；菲律賓 QS6000 冠軍得主 Bronson Meydi（印尼籍）與 Ziggy Aloha Mackenzie（澳洲籍）接力來台爭冠；澳洲名將 Reef Heazlewood、Xavier Huxtable，傳奇冠軍之子 Jay Occhilupo 也將在金樽掀起激戰。

女子組選手包括「管浪女王」Willow Hardy、澳洲新星 Ellie Harrison、Jahly Stokes，以及日本籍 MiraiIkeda、Minami Nonaka、印尼籍 Kya Heuer 等將展現巾幗浪潮的強勁氣勢。

台灣選手方面，國內男子組劉明讓、尤佳琦及女子組鍾昀蓉、王恩柔分別於職業短板外卡賽中脫穎而出，晉級QS6000正賽，代表台灣迎戰世界頂尖浪人。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，本屆賽事獲黑松 FIN、Billabong、Red Bull、長榮與立榮航空、海尼根、radian_surf 等企業贊助，展現企業與地方攜手打造國際賽事的實力與魅力。

除賽事外，11月8、9日舉辦「放浪遊樂趴」，推出熱浪女團—舞蹈啦啦隊大賽與「潮舞台」音樂活動，由活動大使鼓鼓呂思緯領軍，攜手婁峻碩、胡凱兒、吳汶芳等歌手接力開唱。

8、9日還安排沙板跑趴、衝浪滑板等體驗及BBQ 燒烤市集，邀民眾共享音樂、美食與浪潮交織的熱情時光。

活動期間場內禁止車輛進入，縣府於8、9日提供免費接駁車往返台東轉運站、火車站與金樽漁港。詳情可上粉絲專頁（facebook.com/taiwanopenofsurfing）查詢。

台東 衝浪

