花蓮總預算審議未見總預算書 藍議員怒轟：影響行使監督權
花蓮縣明年度總預算審議引起爭議，因縣議會程序委員會要求縣府，將光復鄉重建及防災工程經費納入總預算案，補正資料後再送審。藍營議員今批評，目前未見總預算書，質疑議會沒告知非程序委員成員，影響行使監督權。綠營議員認為，下月臨時會還能審查，不影響預算審查進度。
花蓮明年度總預算案因光復洪災後需補充重建內容，議會要求縣府補正。國民黨議員韓林梅在主計處工作報告時，質疑總預算書未依期程送進議會，表示議會未告知全體議員相關進度，且程序委員會只負責程序性審查，無權卡關，已影響議員依法審查的權限。
韓林梅憤而離席後表示，非程序委員成員的議員完全不知情，要求議會與縣府說明「為何預算不見」。她批評，這造成審查權益受損，「等於變相霸凌」、「覺得非常不舒服」。
議事主席、副議長徐雪玉請議會主任潭進成說明，潭指出，議會曾於10月22日行文要求縣府補正資料，因尚未補齊資料，10月31日總預算案未進入一讀，確定無法在這次定期會審查，將於下月臨時會再審。
潭進成表示，縣府共送27件提案，程序會時提案有請縣府補充意見，其他26案在程序會逐條審議且經程序委員同意，不過沒有經過程序委員會同意送大會，這案子必須等到把一些要求修正提案的意見送到大會，再來續審後面程序。
程序委員會成員、民進黨議員胡仁順指出，程序委員會並非擋預算，而是在重大災害發生後，議長希望縣府優先調整災後重建預算，當天各政黨召集人都沒意見。他表示，縣府有1個多月時間補正，若本會期未審完，12月臨時會仍可處理，不會影響縣民權益。
