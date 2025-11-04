基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因電動機車暴增占比已達1成全國最高。議員今指出，停車及換電站等配套都不足頻生民怨。市府說，換電站、充電站目前共129站，持續建置中。

因財劃法修法後，中央補助縮水影響，市府日前宣布明年暫緩電動機車申請，補助計畫到今年底裁止，環保局今天針對電動機車補助計畫及換電站不足問題報告說明。

環保局說，111年度基隆機車數18萬8459輛，電動機車4799輛，占比僅2.5%。電動機車成長快速。113年度機車數20萬0314輛，電動機車1萬9768輛，電動車占比已達9.9%，全國最高；該年度電動機車增加1萬4146輛，燃油車較前1年減少3727輛。

議員張耿輝說，因為預算影響停辦電動機車相當可惜，希望財政許可後可恢復。議員吳驊珈表示，停辦後原來有申請的民眾合約有沒有受影響，市府要說清楚。

議員張顥瀚表示，市府花約13億公帑預算，今年底貿然結束，但市面上電動機車暴增很多，汰舊換新沒有做好，停車空間不足，很多機車找不到車位，亂停在騎樓，未來如要再推動，停車空間、充電設備等配套都要多增加。

環保局長馬仲豪說，如果有相關預算，明年底有可能再恢復編列，舊的車主有2萬多人，通報平台會持續建置完成，讓車主可以使用，停車空間及換電站都會持續爭取、建置。

環保局表示，電動機車目前換電站有112座（光陽Ionex換換電站73座、GOGORO39座）；充電站17座（華菱3座、依得科技14座），為滿足民眾換電需求，現階段仍持續不斷建置中。環保局說，配合各單位換電站設置需求地點會勘作業，持續協調業者建置換電站。

民眾關心補助合約到期後如果未續約權益恐受損，如何因應？環保局說，案車款電動機車合約期滿後，無論車主選擇3年或5資費合約期滿後，車輛「禁止異動」限制即會解除 ，車主已擁有完全的處置權。