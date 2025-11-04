宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他兩個月前因腸胃不適，就醫檢查傳出腸子「有狀況」，目前在台北榮總治療中。

今年7月的宜蘭國際綠色博覽會，黃定和議員還有出席活動，談笑風生。據了解，他8月間因腸胃不適拉肚子，在宜蘭在地的醫院檢查發現指數不正常，轉赴台北榮總就醫進一步檢查。

農曆7月中元節前後，宜蘭各大小社區拜拜呷平安，改由妻子及助理代跑，之後就很少在公開場合露臉，最近他妻子為了在醫院照顧，也未再跑行程。

上周，縣議會10月30日召開定期大會，向來發言踴躍的他未見身影，開議第一天就請假，更引起諸多揣測。

議長張勝德表示，他有打電話關心聯絡上黃議員，黃議員說「腸子有問題」，等身體好一點之後會出席縣議會開會，最近希望他安心養病休息。

早在黃定和擔任市長時期，就曾傳言他罹患癌症，開刀治療痊癒，最近身體再度出狀況，回去台北榮總找原來的醫師治療，最近很多人打電話想要關心他都未接。

黃定和經營基層實力深厚，一路從基層做起，最早擔任宜蘭市民代表，2005年選上宜蘭市長後連任，2014年當選縣議員至今，其中在2020年一度脫離國民黨黨參選立委卻落敗。