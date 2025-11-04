快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
今年5月，宜蘭縣議員黄定和出席三星鄉活動的身影。圖／取自臉書「黃定和」
今年5月，宜蘭縣議員黄定和出席三星鄉活動的身影。圖／取自臉書「黃定和」

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他兩個月前因腸胃不適，就醫檢查傳出腸子「有狀況」，目前在台北榮總治療中。

今年7月的宜蘭國際綠色博覽會，黃定和議員還有出席活動，談笑風生。據了解，他8月間因腸胃不適拉肚子，在宜蘭在地的醫院檢查發現指數不正常，轉赴台北榮總就醫進一步檢查。

農曆7月中元節前後，宜蘭各大小社區拜拜呷平安，改由妻子及助理代跑，之後就很少在公開場合露臉，最近他妻子為了在醫院照顧，也未再跑行程。

上周，縣議會10月30日召開定期大會，向來發言踴躍的他未見身影，開議第一天就請假，更引起諸多揣測。

議長張勝德表示，他有打電話關心聯絡上黃議員，黃議員說「腸子有問題」，等身體好一點之後會出席縣議會開會，最近希望他安心養病休息。

早在黃定和擔任市長時期，就曾傳言他罹患癌症，開刀治療痊癒，最近身體再度出狀況，回去台北榮總找原來的醫師治療，最近很多人打電話想要關心他都未接。

黃定和經營基層實力深厚，一路從基層做起，最早擔任宜蘭市民代表，2005年選上宜蘭市長後連任，2014年當選縣議員至今，其中在2020年一度脫離國民黨黨參選立委卻落敗。

宜蘭 議員 榮總

延伸閱讀

宜蘭禁用廚餘養豬！張勝德推黑水虻分解廚餘 吳宗憲喊增設處理廠

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

相關新聞

宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他...

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟...

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因...

影／基隆新市政大樓改建爭議綠引聯合報評論 市府：將釐清外界誤解

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨基隆市黨部昨在臉書官網貼文中引「聯合報」星期評論，包括分配比例、成本計算及...

基隆市政大樓都更案 藍綠攻防

基隆藍綠陣營昨為新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，刻意讓...

花蓮光復災區 家電補給卡關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。