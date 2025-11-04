傳張惠妹台東開唱 縣府：高薪招聘工作人員是詐騙

台東今年跨年晚會卡司令人期待，網友和粉絲猜測歌手張惠妹回故鄉開唱，網路上出現招聘工作人員訊息，1天薪資新台幣4500元，縣府和承辦單位表示，是詐騙、勿上當。

台東跨年晚會近年邀請受歡迎的歌手參加，不少天后，天團都曾開唱，今年活動壓軸貴賓還未公布，但是網路和粉絲已經傳出是天后張惠妹再回到台東開唱，引起相當關注。

台東縣政府表示，跨年晚會的卡司將在5日公布；但網路上已有各種訊息流傳，其中，有招募跨年晚會工作人員的公告，內容提及要招10到15名，負責晚會人流引導等工作，一天薪資4500元。

如此高報酬引起不少人注意，但是台東縣長饒慶鈴第一時間在網路社群臉書澄清，還錄製影片呼籲縣民別受騙上當。縣府文化處也說明，這是詐騙集團手法，騙取民眾個資和帳戶，提醒大家千萬不要上當。

此外，傳出阿妹可能回台東跨年演唱，觀光業者也很期待，依過去經驗，當年阿妹台東開唱，消息一公布訂房3天內就客滿，這一次同樣令人期待。