快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

傳張惠妹台東開唱 縣府：高薪招聘工作人員是詐騙

中央社／ 台東縣4日電

台東今年跨年晚會卡司令人期待，網友和粉絲猜測歌手張惠妹回故鄉開唱，網路上出現招聘工作人員訊息，1天薪資新台幣4500元，縣府和承辦單位表示，是詐騙、勿上當。

台東跨年晚會近年邀請受歡迎的歌手參加，不少天后，天團都曾開唱，今年活動壓軸貴賓還未公布，但是網路和粉絲已經傳出是天后張惠妹再回到台東開唱，引起相當關注。

台東縣政府表示，跨年晚會的卡司將在5日公布；但網路上已有各種訊息流傳，其中，有招募跨年晚會工作人員的公告，內容提及要招10到15名，負責晚會人流引導等工作，一天薪資4500元。

如此高報酬引起不少人注意，但是台東縣長饒慶鈴第一時間在網路社群臉書澄清，還錄製影片呼籲縣民別受騙上當。縣府文化處也說明，這是詐騙集團手法，騙取民眾個資和帳戶，提醒大家千萬不要上當。

此外，傳出阿妹可能回台東跨年演唱，觀光業者也很期待，依過去經驗，當年阿妹台東開唱，消息一公布訂房3天內就客滿，這一次同樣令人期待。

跨年晚會 網路

延伸閱讀

張惠妹傳點頭跨年留台東 連2年陪粉絲共度最後一晚

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

屏東縣前後任長治鄉長都貪汙 公款買阿妹演唱會商品…各判關8年定讞

被傳無限期停工封麥！張惠妹眼神死發聲了

相關新聞

宜蘭三連霸縣議員驚傳「腸子有問題」 向縣議會請假治療

宜蘭縣議會大砲級縣議員黃定和的活動力及曝光度都相當高，但最近一直未在公開場合出現，連縣議會召開定期大會也缺席。據了解，他...

花東縱谷首座橋梁！台9線木瓜溪橋改建工程 解決尖峰易壅塞問題

台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，舊木瓜溪橋車道長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率，2020年12月啟...

基隆電動機車暴增換電、充電站不足 市府：已129站持續建置

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來已逾2萬人申請，明年因財政吃緊暫停申請。因...

影／基隆新市政大樓改建爭議綠引聯合報評論 市府：將釐清外界誤解

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨基隆市黨部昨在臉書官網貼文中引「聯合報」星期評論，包括分配比例、成本計算及...

基隆市政大樓都更案 藍綠攻防

基隆藍綠陣營昨為新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，刻意讓...

花蓮光復災區 家電補給卡關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。