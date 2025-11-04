影／基隆新市政大樓改建爭議綠引聯合報評論 市府：將釐清外界誤解

基隆市政府新市政大樓改建案爭議藍綠掀波，民進黨基隆市黨部昨在臉書官網貼文中引「聯合報」星期評論，包括分配比例、成本計算及市府分回大樓的價值評估依據，市府有責任迅速、專業地釋疑。市府表示，今天下午開記者會說清楚，釐清外界誤解。

民進黨發言人吳崢與基隆市議員鄭文婷昨上午召開籲停止市政大樓合建都更記者會，國民黨基隆市黨部昨下午反擊表示，民進黨刻意混淆是非、誤導輿論，這樣的政治操作並非監督，而是刻意讓基隆再次陷入毫無意義的政治鬥爭之中，最終受害的，還是全體基隆市民的權益。

民進黨基隆市黨部再貼文指出，針對此案，聯合報的評論也質疑，謝市府雖強調此案並未涉及都市計畫變更或容積率提高，與京華城案性質截然不同，但關鍵問題始終未獲清晰解答，包括分配比例、成本計算及市府分回大樓的價值評估依據，市府有責任迅速、專業地釋疑，讓市民清楚了解大眾利益是否獲得保障！市府要提供禁得起檢驗的專業報告與決策依據，證明資產交換的公平合理性。

民進黨基隆市黨部表示，請謝國樑市長清楚向市民交代「新市政大樓改建案」的種種疑慮，近日市議會開議，市民最關心且相當重要的「新市政大樓改建案」，議員鄭文婷大聲疾呼謝國樑市長應懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，立即停止新市政大樓合建都更。

鄭文婷表示，市府打著都更名號，實則跳過議會監督、跳過行政院審核。根據基隆市市有財產管理自治條例規定，「非公用不動產之處分，應經基隆市議會議決，報請行政院核准後辦理。」勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

市府表示，為針對外界關切「基隆市新市政大樓公辦都市更新案」相關疑義，將召開記者會，說明此案辦理過程、法令依據及推動方向，釐清外界誤解。

市府都發處指出，將採公辦都市更新權利變換方式辦理，將依「都市更新條例」的權利變換及權利變換實施辦法規定辦理，法令面及程序面都依法有據，且目前全國各直轄市皆有大面積公有土地公辦都市更新分回辦公空間成功案例，請外界放心。

都發處說，此案容積率皆依現行規定辦理，基準容積率560%，並得申請都市更新容積獎勵上限50%，最高為840%。未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同。