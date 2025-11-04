聽新聞
基隆市政大樓都更案 藍綠攻防

聯合報／ 記者邱瑞杰黃婉婷／連線報導
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左）、副發言人藍世昌（右）昨說，從東岸商場到新市政大樓，民進黨政治鬥爭的劇本，市民早已看膩了，呼籲不要執迷不悟。記者邱瑞杰／攝影
基隆藍綠陣營昨為新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，刻意讓基隆再次陷入政治鬥爭。市府則說，開發案依法合規，將爭取最優共負比及市民最大權益。

基隆市長謝國樑擬以合建方式興建新市政大樓，民進黨昨質疑此舉乃全國首創，涉違法送市產，且合建後必須將空間分給建商，恐造成市府自用空間不足，影響政府運作效率與市民權益，呼籲謝國樑懸崖勒馬，勿將公有土地送建商，盡速停止新市政大樓合建都更

民進黨議員鄭文婷說，市政大樓是首長與局處辦公處，合建方式涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失、分給建商；新市政大樓能分回樓地板面積不到6000坪，無法容納10年間成長1倍的市府員工，謝國樑稱足以容納所有局處是說謊。

鄭還說，謝國樑打著都更名號，實則跳過議會監督、行政院審核，違反「基隆市有財產管理自治條例」規定，也不合情理，勿將廉政平台當擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

基市府發言人呂謦煒回應「哪有說還沒投標就出現弊案」，新市政大樓公辦都更案依法合規，將爭取最優共負比，讓好廠商來競標且價高者得，為市民爭取最大權益，另有廉政平台全程監督。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟、副發言人藍世昌昨回擊綠營指控，反批民進黨前幾天才呼籲在野黨停止對司法的不信任，如今卻反過來質疑市府成立廉政平台公正性，前後矛盾。

綠營稱謝市府「違法送市產」，國民黨說，真正把市產拱手讓人是前市長林右昌任內主導的東岸商場招商案，司法證明謝國樑是在捍衛市產，從東岸商場到新市政大樓，民進黨政治鬥爭劇本市民已看膩。

