花蓮光復災區 家電補給卡關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電遲未有下文。縣府說，首批瓦斯爐將在7日發放，延遲是因廠商下單量太多無法一次供應，建議先配送現貨至災區。

「有幾台就先發幾台。」光復鄉陳姓災民說，小家電，如電扇、電鍋有領到，冰箱、瓦斯爐、洗衣機都還沒看到，急需冰箱有想自費購買，想到之後可能有捐贈，「買不是，不買也不是」，居民也還缺洗衣機，很多阿公、阿嬤只能手洗衣服，十分辛苦。

花蓮縣議會定期會昨針對災後物資發放進度質詢，無黨籍議員蔡依靜指，災區家電需求迫切，提醒縣府小家電發放期間，有真正受災戶因名冊未列入無法領取，要求務必確保名冊準確。

客家處長潘乾鑑表示，小家電原由社會處負責，因人力不足，10月初由客家處接手，採「1門牌1套組」方式發放，分3梯次完成。

發放過程發現部分獨居長者、行動不便者未來領取，已將物資與名冊移交鄉公所，由公所主動到宅發放，避免遺漏。

民眾最關心的大型家電進度，潘乾鑑說，此次提供瓦斯爐、冰箱與洗衣機3款，首批瓦斯爐將在7日起發放，由專業技師協助安裝。冰箱與洗衣機因捐贈單位下單量大，供應商現貨不足，導致出貨延誤，要求廠商有貨先送，確保受災戶能盡快取得。