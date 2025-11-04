聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復災區 家電補給卡關

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電發放遲遲沒下文。圖／花蓮縣政府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電發放遲遲沒下文。圖／花蓮縣政府提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電遲未有下文。縣府說，首批瓦斯爐將在7日發放，延遲是因廠商下單量太多無法一次供應，建議先配送現貨至災區。

「有幾台就先發幾台。」光復鄉陳姓災民說，小家電，如電扇、電鍋有領到，冰箱、瓦斯爐、洗衣機都還沒看到，急需冰箱有想自費購買，想到之後可能有捐贈，「買不是，不買也不是」，居民也還缺洗衣機，很多阿公、阿嬤只能手洗衣服，十分辛苦。

花蓮縣議會定期會昨針對災後物資發放進度質詢，無黨籍議員蔡依靜指，災區家電需求迫切，提醒縣府小家電發放期間，有真正受災戶因名冊未列入無法領取，要求務必確保名冊準確。

客家處長潘乾鑑表示，小家電原由社會處負責，因人力不足，10月初由客家處接手，採「1門牌1套組」方式發放，分3梯次完成。

發放過程發現部分獨居長者、行動不便者未來領取，已將物資與名冊移交鄉公所，由公所主動到宅發放，避免遺漏。

民眾最關心的大型家電進度，潘乾鑑說，此次提供瓦斯爐、冰箱與洗衣機3款，首批瓦斯爐將在7日起發放，由專業技師協助安裝。冰箱與洗衣機因捐贈單位下單量大，供應商現貨不足，導致出貨延誤，要求廠商有貨先送，確保受災戶能盡快取得。

花蓮 馬太鞍溪 光復鄉

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

回家懶得煮飯、買外食超花錢？50歲主婦在冰箱備好一物能快速解決晚餐

300億災後重建條例過了！ 徐榛蔚感謝朝野：讓光復鄉重生

「重機超人」黃國寶帶隊衝花蓮救災 挖泥降壩鏖戰月餘守護生命

相關新聞

「基隆400」迎外國客！港灣要加強行人識別系統 打造國際旅遊海港城市

基隆市政府與台北、新北和桃園市組成北台灣觀光聯盟陣線，曾赴新加坡行銷，提升在東南亞國家旅遊選擇市長的能見度。基隆城市史明...

基隆市政大樓都更案 藍綠攻防

基隆藍綠陣營昨為新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，刻意讓...

花蓮光復災區 家電補給卡關

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，災民家電泡水報銷，縣府分3梯發放電鍋、快煮壺等小家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電...

基隆蓋新市政大樓 綠批要送土地給建商…藍回敬東岸商場案才是市產送人

基隆市藍綠陣營今就新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，是刻...

宜蘭縣農會鮮饗農舖開幕！在地當季農產最大銷售平台 生鮮9折買氣旺

小農優質農產經常苦無通路，宜蘭縣農會打造全縣最大的在地當季、有機與友善農漁產銷售平台「鮮饗宜蘭農舖」，有別於一般生鮮超市...

馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，許多災民家電泡水報銷，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。