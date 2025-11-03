「基隆400」迎外國客！港灣要加強行人識別系統 打造國際旅遊海港城市

基隆市政府與台北、新北和桃園市組成北台灣觀光聯盟陣線，曾赴新加坡行銷，提升在東南亞國家旅遊選擇市長的能見度。基隆城市史明年邁入400年，市府規畫一系列活動，希望吸引更多國外遊客造訪，認識基隆這座國際旅遊海港城市。

基隆市文化觀光局長江亭玫今天說，基北北桃市府7月30共同在新加坡，舉辦以「Shiok you around」為主題的觀光宣傳活動，與新加坡、馬來西亞觀光業界交流，並與兩國旅行業相關公會簽署觀光合作備忘錄。

各國城市都在爭取觀光商機，江亭玫表示，基隆對外國遊客來說，印象相對模糊，希望在北台灣觀光聯盟陣線的助力，打開知名度。

「基隆400」系列活動明年登場，明年初邀請400名藝術家創作基隆的樣貌拉開序幕，接著安排不同年代的藝人參加講座，並以不同年代金曲唱出基隆的歷史文化，讓民眾感受基隆的音樂厚度。

江亭玫說，加上廣受好評的愛嶼搖滾音樂祭等活動，一路串連到「基隆400」當代藝術大展主題活動，希望吸引更多遊客造訪，看到基隆的歷史文化底蘊。

國際郵輪旅客也是基隆觀光戰略重要一環，江亭玫指出，現在正努力跟旅行社溝通，吸引更多船員或旅客「落地」旅遊。除了持續推動友善店家，1個半月前也向中央爭取補助，做好基隆港內港「ㄇ」字型區域的人行指示系統。