基隆蓋新市政大樓 綠批要送土地給建商…藍回敬東岸商場案才是市產送人

基隆市藍綠陣營今就新市政大樓招商興建案交鋒，民進黨質疑合建是將市有土地讓給建商，國民黨回應，這是政治操作，並非監督，是刻意讓基隆再次陷入政治鬥爭。市府則說，開發案依法合規，將爭取最優共負比及市民最大權益。

民進黨發言人吳崢和基隆市議員鄭文婷，今天召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更」記者會。吳崢質疑基隆市長謝國樑企圖以合建方式，把市府土地讓給建商。市府自用空間恐不足，也侵害興建目的，呼籲懸崖勒馬。

鄭文婷說，謝市府打都更名號，用意在跳過議會監督、跳過行政院審核。謝國樑想把市產送建商，已違反規定，基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止都更案。

基市府發言人呂謦煒回應「哪有說還沒投標就出現弊案」，新市政大樓公辦都更案依法合規，將爭取最優共負比，讓好的廠商來競標且價高者得，為市民爭取最大的權益，另有廉政平台全程監督，請大家放心。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟和副發言人藍世昌，今也開記者會回擊綠營指控。兩人指出，民進黨前幾天才呼籲在野黨停止對司法的不信任，如今卻反過來質疑市府成立廉政平台公正性，前後矛盾。民進黨在意真相，應尊重制度與專業，不是以政治口水操弄基隆市民。