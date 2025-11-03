宜蘭山坡遭倒廢棄物 環保局：約30噸、追查行為人

快訊

中央社／ 宜蘭3日電

宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處私有山坡地遭傾倒大量廢棄物，且塑膠製品已被處理成碎片。縣環保局今天會勘，初判重量約30噸，將會同警方追查行為人。

地主打算將這處山坡整地後栽種農作物，昨天抵達現場時，發現入口處的鐵門遭破壞，且鐵門旁的2顆大樹樹幹明顯被鋸斷，地主懷疑有人為讓載運廢棄物的貨車順利進入，刻意鋸斷樹幹。

現場山坡地被人傾倒太空包，許多太空包已破損不堪，大量塑膠等生活廢棄物遍布山坡，地主今天在現場撿起廢棄物查看，發現已被人用粉碎機處理，未見完整的塑膠包裝袋，難以透過碎片追查蛛絲馬跡。

地主表示，這處山坡相對隱密，且入口處有鐵門，多數民眾看見鐵門不會進入，研判是有心人士將原本應運到焚化廠的廢棄物，破壞鐵門後入內倒在山坡。

宜蘭縣環保局下午會同警方等單位至現場釐清，環保局表示，現場多數廢棄物是經初步破碎的塑膠混合物，因地勢及氣候因素不易實際量測，初步概估棄置面積約73平方公尺，重量約30噸，將持續查找可疑人士，並請警察局協助調閱近期的監視器畫面，追查是否有可疑車輛出入。

環保局指出，行為人已違反廢棄物清理法第46條規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，會與警察局共同偵辦查處，將行為人移送法辦。

廢棄物 環保局

