宜蘭縣農會鮮饗農舖開幕！在地當季農產最大銷售平台 生鮮9折買氣旺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
優質觀光工廠的漁產品，在「鮮饗宜蘭農舖」可以買到。記者戴永華／攝影
優質觀光工廠的漁產品，在「鮮饗宜蘭農舖」可以買到。記者戴永華／攝影

小農優質農產經常苦無通路，宜蘭農會打造全縣最大的在地當季、有機與友善農漁產銷售平台「鮮饗宜蘭農舖」，有別於一般生鮮超市，不以營利為目的，符合在地或優質農漁產才能進得來，蔬果也以當季為主，今天一開幕就吸引不少消費者，生鮮系列9折優惠，帶動買氣。

為了讓消費者輕鬆買到無毒、無農藥殘留的優質農漁畜產品，「鮮饗宜蘭農舖」集結全國各地農漁會精選產品，透過集中展示與銷售的方式，打造一個讓消費者了解、信任並選購有機與友善農漁畜產品的購物平台。

寬敞的賣場設有多元專區，包括在地白米區、新鮮水果區、農民直銷站、宜蘭縣農漁會產品區、全國農漁會產品區及生鮮漁畜產品區，提供消費者多樣化且安心的選擇。

縣農會總幹事李長珊表示，「鮮饗宜蘭農舖」不僅是推廣在地優質農漁畜產品的重要通路，更是支持在地農漁民、推動永續農漁業發展的重要據點，透過此平台能讓更多民眾認識在地食材的價值，落實從產地到餐桌的永續理念，打造宜蘭成為健康、安全、友善的幸福農業城市。

「鮮饗宜蘭農舖」賣的產品與一般生鮮超市不同，有些更是別處所沒有的商品，例如這裡沒有賣鮮奶，而是以農會生產的豆奶為主，還有宜蘭每年比賽得名的嚴選米香Q美味，這裡也可以買到，尤其除了在地或當季農產外，蘇澳及頭城漁區會的魚類海鮮直銷，值得去逛逛。

今天除了農漁會人員出席開幕，也有很多小農到場，對這座農舖寄予相當大期待。小農們表示，他們栽種的農作物再怎麼優質、怎麼好，若無銷售平台都沒有用，「必須讓消費者能夠看見我們的農產品」，感謝縣農會架構銷售平台，支撐他們繼續努力走下去。

慶祝好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，優惠活動至11月30日，歡迎民眾選購最在地、安心的農漁畜產好味道，營業時間周一至周六上午8時30分至下午5時30分。

慶祝「鮮饗宜蘭農舖」好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，吸引消費者採購。記者戴永華／攝影
慶祝「鮮饗宜蘭農舖」好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，吸引消費者採購。記者戴永華／攝影
比賽得名的宜蘭嚴選米，香Ｑ好吃，在饗鮮農舖可以買到。記者戴永華／攝影
慶祝「鮮饗宜蘭農舖」好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，吸引消費者採購，開幕日人潮滿滿。圖／縣農會提供
慶祝「鮮饗宜蘭農舖」好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，吸引消費者採購。記者戴永華／攝影
縣農會「鮮饗宜蘭農舖」今天開幕，是縣內主打在地、當季及有機嚴選的農漁產最大銷售平台。圖／縣農會提供
慶祝「鮮饗宜蘭農舖」好店開幕，生鮮系列9折優惠，也有多款特價品物超所值，吸引消費者採購。記者戴永華／攝影
宜蘭 生鮮 農會 永續

