馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，許多受災戶家中家電泡水損壞，無黨籍縣議員蔡依靜（左）、楊華美（中）關注縣府家電發放期程，縣府客家處長潘乾鑑（右）說明。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，許多受災戶家中家電泡水損壞，無黨籍縣議員蔡依靜（左）、楊華美（中）關注縣府家電發放期程，縣府客家處長潘乾鑑（右）說明。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，許多災民家電泡水報銷，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機冰箱與瓦斯爐等大型家電發放遲未有下文。縣府表示，首批瓦斯爐將於7日發放，延遲原因為廠商下單量太多無法一次供應，建議先配送現貨至災區。

花蓮縣議會定期大會今日針對災後物資發放進度質詢，無黨籍議員蔡依靜指出，災區家電需求迫切，民眾持續詢問何時能領到大型家電。她提醒縣府，小型家電發放期間，有真正受災戶因名冊未列入而無法領取，要求縣府務必確保名冊準確，也要與鄉公所做好交接。

縣府客家處長潘乾鑑表示，小型家電原由社會處負責，但因人力不足，10月初由客家處接手，採「1門牌1套組」方式發放電鍋、快煮壺、電風扇、吹風機與電熱水瓶，共分3梯次完成。

不過過程中發現部分獨居長者、行動不便者未前往領取，且有災民僅領取部分物資，使得不同品項數量不一；現已將物資與名冊移交鄉公所，並請公所主動到宅發放，避免遺漏。

至於民眾最關心的大型家電，潘乾鑑說明，本次共提供瓦斯爐、冰箱與洗衣機3款，首批瓦斯爐將於7日起發放，並由專業技師協助安裝。至於冰箱與洗衣機，因捐贈單位下單量大，供應商現貨不足，導致出貨延誤，建議廠商「有貨先送」，並將依照到貨量安排分批發放，確保受災戶能盡快取得。

潘乾鑑提醒，如民眾對物資資格或安排有疑問，可向光復鄉公所或「災後復原重建中心」洽詢，強調災民生活重建刻不容緩，縣府會讓物資都發到需要的人手中。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電發放遲未有下文。圖／花蓮縣政府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，縣府雖已分3梯次發放電鍋、快煮壺等小型家電，但洗衣機、冰箱與瓦斯爐等大型家電發放遲未有下文。圖／花蓮縣政府提供

馬太鞍溪 光復鄉 受災戶 冰箱 洗衣機

