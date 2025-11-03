全運會宜蘭狂掃13金！李慈雲鐵餅破紀錄 陳潔安、賴冠傑勇奪雙金

宜蘭縣選手代表隊參加全國運動會賽事，勇奪13金10銀19銅，總獎牌數合計42面，創下非六都縣市的總成績全國排名第二名，同時獲頒最高榮譽「大會獎」，表現十分亮眼。縣政府今天表揚績優選手及教練辛苦拚戰，為縣爭光。

全國運動會上月23日在雲林縣圓滿，宜蘭代表隊的表現可圈可點。田徑個人表現方面，李慈雲在男子鐵餅項目中，以57公尺的驚人距離，擲出破大會紀錄優異成績，為宜蘭縣奪得唯一一面破大會紀錄金牌；陳潔安選手則在女子1500公尺及800公尺項目中擊敗眾多強敵，各摘下1面金牌，成為雙金得主。

輕艇競速項目，由上屆奧運國手的好手賴冠傑率領，在1000公尺單人加拿大艇及500公尺雙人加拿大艇各拿下1面金牌；帆船選手吳采謙（男子雷射標準型）、陳鈺凱（雷射4.7型）及黃禾曦（女子雷射輻射型）各貢獻1面金牌。

武術是宜蘭縣強項，在武術散手項目中，沈稟堯（男子60公斤級）、張煥宜（男子70公斤級）和陳思芸（女子52公斤級）分別奪金；武術女子套路南拳南刀全能趙唐瑄也以精湛的身手拿下金牌。自由車好手何彥誼在越野賽中，憑藉絕佳的體能與技巧拿下1面金牌。

宜蘭這次派出485位隊職員，參加24種類項目，其中獲得前三名的項目高達10個種類，成績豐碩，非六都縣市，全國排名第二名。縣政府頒發個人金牌獎金20萬元，團體金牌獎金每人8萬元。