快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

全運會宜蘭狂掃13金！李慈雲鐵餅破紀錄 陳潔安、賴冠傑勇奪雙金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
輕艇競速好手賴冠傑（左三）在1000公尺單人加拿大艇及500公尺雙人加拿大艇，各拿下1面金牌，成為雙金得主，其他的輕艇選手表現也不錯。記者戴永華／攝影
輕艇競速好手賴冠傑（左三）在1000公尺單人加拿大艇及500公尺雙人加拿大艇，各拿下1面金牌，成為雙金得主，其他的輕艇選手表現也不錯。記者戴永華／攝影

宜蘭縣選手代表隊參加全國運動會賽事，勇奪13金10銀19銅，總獎牌數合計42面，創下非六都縣市的總成績全國排名第二名，同時獲頒最高榮譽「大會獎」，表現十分亮眼。縣政府今天表揚績優選手及教練辛苦拚戰，為縣爭光。

全國運動會上月23日在雲林縣圓滿，宜蘭代表隊的表現可圈可點。田徑個人表現方面，李慈雲在男子鐵餅項目中，以57公尺的驚人距離，擲出破大會紀錄優異成績，為宜蘭縣奪得唯一一面破大會紀錄金牌；陳潔安選手則在女子1500公尺及800公尺項目中擊敗眾多強敵，各摘下1面金牌，成為雙金得主。

輕艇競速項目，由上屆奧運國手的好手賴冠傑率領，在1000公尺單人加拿大艇及500公尺雙人加拿大艇各拿下1面金牌；帆船選手吳采謙（男子雷射標準型）、陳鈺凱（雷射4.7型）及黃禾曦（女子雷射輻射型）各貢獻1面金牌。

武術是宜蘭縣強項，在武術散手項目中，沈稟堯（男子60公斤級）、張煥宜（男子70公斤級）和陳思芸（女子52公斤級）分別奪金；武術女子套路南拳南刀全能趙唐瑄也以精湛的身手拿下金牌。自由車好手何彥誼在越野賽中，憑藉絕佳的體能與技巧拿下1面金牌。

宜蘭這次派出485位隊職員，參加24種類項目，其中獲得前三名的項目高達10個種類，成績豐碩，非六都縣市，全國排名第二名。縣政府頒發個人金牌獎金20萬元，團體金牌獎金每人8萬元。

代理縣長林茂盛表示，競技體育的道路充滿挑戰，每次成績的起伏都是我們反思與前進的動力，賽場上每一分努力和榮耀，都視為下屆全運會全力衝刺的目標，縣政府頒發獎金鼓勵，期望選手與教練持續精進，展望116年屏東全運會能夠在賽事，再創歷史佳績。

自由車好手何彥誼（中）在越野賽中，憑藉絕佳的體能與技巧拿下1面金牌。記者戴永華／攝影
自由車好手何彥誼（中）在越野賽中，憑藉絕佳的體能與技巧拿下1面金牌。記者戴永華／攝影
宜蘭縣選手代表隊參加全國運動會賽事，勇奪13金10銀19銅，總獎牌數合計42面，創下非六都縣市的總成績全國排名第二名，同時獲頒最高榮譽「大會獎」，表現亮眼。圖／縣府提供
宜蘭縣選手代表隊參加全國運動會賽事，勇奪13金10銀19銅，總獎牌數合計42面，創下非六都縣市的總成績全國排名第二名，同時獲頒最高榮譽「大會獎」，表現亮眼。圖／縣府提供
國內輕艇好手賴冠傑在全運會中勇奪雙金，朝向明年的亞運比賽努力前進。記者戴永華／攝影
國內輕艇好手賴冠傑在全運會中勇奪雙金，朝向明年的亞運比賽努力前進。記者戴永華／攝影

金牌 宜蘭 教練

延伸閱讀

影／宜蘭梅花湖上游驚見大量塑膠微粒廢棄物 追查不法集團

交通部審查宜蘭冬山交流道可行性評估「尊重」但還要改 都退第5次了

全國毛豬宰運解禁後宜蘭決定「再延一周」自主防疫 只供應宜蘭豬

全運會／基隆3金2銀5銅獎亮眼 她「穿金戴銀披銅」大滿冠

相關新聞

【即時短評】基隆新市政大樓改建藍綠掀波 別淪算計檢調不是擺設

基隆新市政大樓改建案還未進行招商程序就已鬧得滿城風雨，綠民代已到監察院舉發市長謝國樑恐圖利廠商，想定位台北「京華城」翻版...

全運會宜蘭狂掃13金！李慈雲鐵餅破紀錄 陳潔安、賴冠傑勇奪雙金

宜蘭縣選手代表隊參加全國運動會賽事，勇奪13金10銀19銅，總獎牌數合計42面，創下非六都縣市的總成績全國排名第二名，同...

基市建新市政大樓 綠營質疑土地送建商 市府：依法爭取最優共負比

民進黨今天質疑基隆市長謝國樑招商興建新市政大樓涉嫌違法，呼籲不要將公有土地送建商。市府回應，公辦都更依法合規，將爭取最優...

金馬影后舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」重現畫面又成話題

基隆中山人行陸橋因是金馬影后舒淇，在電影中經典回眸的取景地，被稱為「舒淇橋」。舒淇首度執導剛上映的的電影「女孩」，也到舒...

花蓮卓溪推動獵人自治 登錄狩獵量

花蓮卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要傳統文化，近日「狩獵文化與生態共管協會」成立，推動獵人自治制度，通過狩獵自主...

星期評論／基隆新市政大樓開發 不要政治算計

基隆新市政大樓改建案被綠營民代抗議，並高調舉發至監察院，質疑市長謝國樑圖利特定廠商，甚至試圖定調為「京華城案翻版」。基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。