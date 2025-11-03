115年基捷補助落差11億 基市府盼中央優先挹注

快訊

中央社／ 基隆3日電

基隆市府推動捷運建設，中央核定明年補助經費與市府提報經費相差逾新台幣11億元。市府今天說，工程款若不足會請新北市府先墊付，再追加預算補足，盼中央盡快優先補助基隆市。

基隆市議會上午召開定期會，根據市府交通處業務報告，基隆捷運第1階段計畫路線自南港站至八堵站，全長15.59公里，沿線共13座車站，總經費新台幣696.89億元，中央補助基隆市226.28億元，基隆市分擔47.92億元。

交通處表示，行政院去年1月31日核定基隆捷運綜合規劃後，即由新北市政府擔任捷運建設主管機關，新北市府已於2月2日啟動基本設計，並辦理後續土建及機電系統工程的招標及施工，力拚民國123年完工通車。

無黨籍基隆市議員張耿輝上午質詢表示，市府向中央提報明年補助14億餘元，中央僅核定3億餘元，是否會影響基隆捷運工程運作。

交通處長陳耀川答詢，市府向中央提報補助14.81億餘元，行政院核定3.69億餘元，減少近11.12億元，為讓工程推進不受影響，市府得知後，立即與台北市府、新北市府研商，經討論過後，預定工程照常推進，基隆市府照常編列自籌款，開工後若工程款不足，請新北市府先墊付，基隆市府會納入追加預算補足。

陳耀川說，經市府向中央了解，總經費696.89億元不會改變，中央補助基隆市的總額也不會改變，中央表達因明年度財政困難，希望來年補足給基隆市的經費，期盼中央明年若有相關經費，盡快優先補助基隆市，因為基隆捷運建設，不僅改善基隆市的問題，而是改善北部整體交通路網。

基隆捷運 北市府

