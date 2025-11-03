基市建新市政大樓 綠營質疑土地送建商 市府：依法爭取最優共負比

民進黨今天質疑基隆市長謝國樑招商興建新市政大樓涉嫌違法，呼籲不要將公有土地送建商。市府回應，公辦都更依法合規，將爭取最優共負比，讓好的廠商來競標，為市民爭取最大的權益，請大家放心。

民進黨發言人吳崢和基隆市議員鄭文婷，今天召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更」記者會。吳崢表示，謝國樑市長推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府持有土地讓給建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，影響政府運作效率，呼籲懸崖勒馬。

鄭文婷說，市政大樓是首長與局處辦公處，謝市府用全國首創的合建方式興建，涉及品質與資安疑慮，更讓公有土地流失。市府分回樓地板面積不到6000坪，無法容納市府全部局處，謝國樑說能夠容納所有局處完全在說謊。

鄭文婷質疑謝市府打都更名號，用意在跳過議會監督、跳過行政院審核。謝國樑想把市產送建商，已違反規定，基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，請謝國樑勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止新市政大樓合建都更。

基市府發言人呂謦煒回應，市府辦理新市政大樓公辦都更，一切依法合規辦理，在本市包括基隆港務分公司及交通部所屬機關，都有類似案例。

呂謦瑋表示，市府未來將爭取最優的共負比，讓好的廠商來競標，價高者得，為市民爭取最大的權益，哪有說還沒投標就出現弊案呢？同時也有廉政平台全程監督，請大家放心。