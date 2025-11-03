快訊

【即時短評】基隆新市政大樓改建藍綠掀波 別淪算計檢調不是擺設

聯合報／ 本報記者游明煌
市府在中正路舊公車處改建市政大樓案，從前市長林右昌談到現在市長謝國樑，前後任開發方式不同，引爆藍綠爭議。記者游明煌／攝影
市府在中正路舊公車處改建市政大樓案，從前市長林右昌談到現在市長謝國樑，前後任開發方式不同，引爆藍綠爭議。記者游明煌／攝影

基隆新市政大樓改建案還未進行招商程序就已鬧得滿城風雨，綠民代已到監察院舉發市長謝國樑恐圖利廠商，想定位台北「京華城」翻版，市長強調成立廉政平台監督把關，藍營也反駁。爭議關鍵在於分配比例應更清楚說明，招商引資也要尊重專業、法令。明年地方選舉漸加溫，事關市民權益甚鉅，各方都不應帶有政治算計。

基隆市因新版財劃法後明年預算因中央補助縮水歲入少17億，加上興建基隆捷運分攤額，雖成立捷運基金，財務仍吃緊。市府大樓老舊擬在中正路舊公車處改建案，從前市長林右昌談到現在市長謝國樑，前後任開發方式不同，市府改招商引資51億，自己不用出錢，但得分配兩棟大樓中1棟給廠商，引爆藍綠爭議。

目前雙方主要爭議點，市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回1棟辦公大樓。但綠民代質疑是「合建」圖利廠商，表面上以公私合建名義興建，變相讓公有土地流失。

市府雖澄清有成立廉政平台把關，但市府始終未說清權值分配比例與決策依據，存在模糊空間，周遭老舊房舍都更也還沒具體規畫。

綠民代抗議動作頻頻，不只到市府前舉牌，還到監察院檢舉，但抗議的成員出現去年罷免案時的拆樑人士，不要摻雜政治考量才能真正替市民發聲。藍議員今天下午也要開記者會反駁民進黨相關指控。

京華城案已是司法案件，讓台北前市長柯文哲陷政治風暴，而謝國樑正在爭取連任，如何避免類似困境，靠施政智慧化解。引入民間實施者資金與專業技術人共同開發，除取得市府所需的辦公使用空間，同時也創造基地及附近地區發展的示範效益，基隆非首例，其他縣市有案例，援成功經驗讓市民信服。

此案未經都市計畫變更、未提高容積率，與京華城案性質完全不同，不能刻意混為一談。謝國樑也質疑「某政黨」重啟選舉操作，拒絕基隆成為政黨選戰沙場，綠營磨刀霍霍，已成下屆市長交鋒 話題。

市府如何釋疑公有資產流失風險要說清楚，民代善盡監督，也不必過多政治操作，避免適得其反。各方都要尊重專業、依法行事，更重要的是檢調也要更加嚴格把關，真正除弊於未然，期待共創多贏局面。

