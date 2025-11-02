金馬影后舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」重現畫面又成話題

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
金馬影后舒淇首度執導剛上映的的電影「女孩」，有到被稱為「舒淇橋」的基隆市中山陸取景。圖／基隆市文化觀光局提供


基隆中山人行陸橋因是金馬影后舒淇，在電影中經典回眸的取景地，被稱為「舒淇橋」。舒淇首度執導剛上映的的電影「女孩」，也到舒淇橋取景又成話題，也讓是否拆除受關注。市府今天表示，全案要待基隆捷運定案再評估。

導演侯孝賢2001出推出的電影「千禧曼波」，舒淇在中山人行陸橋取景，回眸成為經典畫面，這座陸橋因此有了「舒淇橋」的別名。

「女孩」是舒淇的半自傳作品，表示要獻給所有受傷仍勇敢成長的女人。舒淇執導這部電影，特地回到「千禧曼波」經典取景地拍攝，向恩師侯孝賢致敬。

「女孩」劇組去年8月間，獲市府同意協助在「舒淇橋」等地拍攝，預告片開頭就有姊妹穿著制服，站在中山人行陸橋，透過鐵網格遙望遠處，隨後帶出陸橋全景。

中山人行陸橋長度約130公尺，橋齡超過40年。基隆市文化觀光局今年9月舉辦為期1個月的「潮藝術」，這座陸橋也是展區之一，主題是「回眸」，邀請在地民眾與藝術家，透過作品述說各自經歷的生命片段與記憶。

基市府工務處養護工程科長廖俊育表示，工務處每年檢測橋梁，編列預算維修。市府2019年間曾評估拆除中山陸橋，後因考量地方通行需求，以及未來捷運延伸至基隆路線未定等因素，決定保留至今。

市府去年投入500多萬元修繕中山人行陸橋，全面更換防護網及燈具，並施作地坪，雨遮內外也重新油漆，讓整體景觀明顯改善，通行安全更有保障。










基隆捷運 電影 舒淇

